17 июня 2023
16 июня 2023

В Свердловской области за сутки потушили девять пожаров

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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, задымление, дым от пожара, пожар на болоте
Спасатели продолжают тушить пожары в Гаринском и Сосьвинском районе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Сотрудники МЧС за сутки потушили девять природных пожаров в Свердловской области. По данным департамента информполитики региона (ДИП), непотушенными остаются лесные пожары в Богдановичском, Гаринском и Сосьвинском районах.

«За прошедшие сутки на Среднем Урале ликвидировано девять лесных пожаров, еще шесть локализованы. Спасатели продолжают бороться со стихией в Богдановичском, Гаринском, Сосьвинском районах», — пишет ДИП на официальном сайте. К тушению пожаров в Свердловской области привлечены 300 человек.

Ландшафтные пожары в Свердловской области действуют с апреля. В регионе введен особый противопожарный режим.

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Сотрудники МЧС за сутки потушили девять природных пожаров в Свердловской области. По данным департамента информполитики региона (ДИП), непотушенными остаются лесные пожары в Богдановичском, Гаринском и Сосьвинском районах. «За прошедшие сутки на Среднем Урале ликвидировано девять лесных пожаров, еще шесть локализованы. Спасатели продолжают бороться со стихией в Богдановичском, Гаринском, Сосьвинском районах», — пишет ДИП на официальном сайте. К тушению пожаров в Свердловской области привлечены 300 человек. Ландшафтные пожары в Свердловской области действуют с апреля. В регионе введен особый противопожарный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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