В Свердловской области за сутки потушили девять пожаров

18 июня 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Спасатели продолжают тушить пожары в Гаринском и Сосьвинском районе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Сотрудники МЧС за сутки потушили девять природных пожаров в Свердловской области. По данным департамента информполитики региона (ДИП), непотушенными остаются лесные пожары в Богдановичском, Гаринском и Сосьвинском районах. «За прошедшие сутки на Среднем Урале ликвидировано девять лесных пожаров, еще шесть локализованы. Спасатели продолжают бороться со стихией в Богдановичском, Гаринском, Сосьвинском районах», — пишет ДИП на официальном сайте. К тушению пожаров в Свердловской области привлечены 300 человек. Ландшафтные пожары в Свердловской области действуют с апреля. В регионе введен особый противопожарный режим.

Сотрудники МЧС за сутки потушили девять природных пожаров в Свердловской области. По данным департамента информполитики региона (ДИП), непотушенными остаются лесные пожары в Богдановичском, Гаринском и Сосьвинском районах. «За прошедшие сутки на Среднем Урале ликвидировано девять лесных пожаров, еще шесть локализованы. Спасатели продолжают бороться со стихией в Богдановичском, Гаринском, Сосьвинском районах», — пишет ДИП на официальном сайте. К тушению пожаров в Свердловской области привлечены 300 человек. Ландшафтные пожары в Свердловской области действуют с апреля. В регионе введен особый противопожарный режим.