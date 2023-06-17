В Свердловской области за сутки потушили девять пожаров

Спасатели продолжают тушить пожары в Гаринском и Сосьвинском районе (архивное фото)
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Сотрудники МЧС за сутки потушили девять природных пожаров в Свердловской области. По данным департамента информполитики региона (ДИП), непотушенными остаются лесные пожары в Богдановичском, Гаринском и Сосьвинском районах.
«За прошедшие сутки на Среднем Урале ликвидировано девять лесных пожаров, еще шесть локализованы. Спасатели продолжают бороться со стихией в Богдановичском, Гаринском, Сосьвинском районах», — пишет ДИП на официальном сайте. К тушению пожаров в Свердловской области привлечены 300 человек.
Ландшафтные пожары в Свердловской области действуют с апреля. В регионе введен особый противопожарный режим.
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