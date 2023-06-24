SHOT: в Воронежской области попытались взорвать мост. Видео

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В Воронежской области был взорван мост между поселком Анна и Борисоглебском Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Воронежской области попытались взорвать мост между населенными пунктами Анна и городом Борисоглебском с помощью авиаудара. Об этом написали в telegram-канале SHOT. Видео со взрывом предоставили очевидцы.

По данным telegram-канала Baza, несколько человек пострадали в результате взрыва. В момент удара по мосту на нем проезжал автомобиль, в котором находилась семейная пара с трехлетним ребенком.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее бизнесмен и основатель частной армии Евгений Пригожин начал вооруженное восстание. Он обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его бойцов и заявил, что пойдет на позиции министерства. В ведомстве опровергли его обвинения. Позже стало известно, что в некоторых регионах России ввели режим КТО. Также он был введен в Воронежской области.

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В Воронежской области попытались взорвать мост между населенными пунктами Анна и городом Борисоглебском с помощью авиаудара. Об этом написали в telegram-канале SHOT. Видео со взрывом предоставили очевидцы. По данным telegram-канала Baza, несколько человек пострадали в результате взрыва. В момент удара по мосту на нем проезжал автомобиль, в котором находилась семейная пара с трехлетним ребенком. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее бизнесмен и основатель частной армии Евгений Пригожин начал вооруженное восстание. Он обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его бойцов и заявил, что пойдет на позиции министерства. В ведомстве опровергли его обвинения. Позже стало известно, что в некоторых регионах России ввели режим КТО. Также он был введен в Воронежской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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