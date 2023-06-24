В Воронежской области попытались взорвать мост между населенными пунктами Анна и городом Борисоглебском с помощью авиаудара. Об этом написали в telegram-канале SHOT. Видео со взрывом предоставили очевидцы.
По данным telegram-канала Baza, несколько человек пострадали в результате взрыва. В момент удара по мосту на нем проезжал автомобиль, в котором находилась семейная пара с трехлетним ребенком.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее бизнесмен и основатель частной армии Евгений Пригожин начал вооруженное восстание. Он обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его бойцов и заявил, что пойдет на позиции министерства. В ведомстве опровергли его обвинения. Позже стало известно, что в некоторых регионах России ввели режим КТО. Также он был введен в Воронежской области.
В Воронежской области попытались взорвать мост между населенными пунктами Анна и городом Борисоглебском с помощью авиаудара. Об этом написали в telegram-канале SHOT. Видео со взрывом предоставили очевидцы. По данным telegram-канала Baza, несколько человек пострадали в результате взрыва. В момент удара по мосту на нем проезжал автомобиль, в котором находилась семейная пара с трехлетним ребенком. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее бизнесмен и основатель частной армии Евгений Пригожин начал вооруженное восстание. Он обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его бойцов и заявил, что пойдет на позиции министерства. В ведомстве опровергли его обвинения. Позже стало известно, что в некоторых регионах России ввели режим КТО. Также он был введен в Воронежской области.