В Липецкой области заметили колонну ЧВК «Вагнер». Фото, видео

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Военная техника на трассе М4 в направлении на Ростов, автоколонна, военная, военная колонна
В липецкой области заметили военную технику ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Липецкой области были замечены колонны военной техники. По предварительным данным, она принадлежит ЧВК «Вагнер», сообщили военные корреспонденты.

«Колонны техники с танками в Липецкой области: сообщают, что это ЧВК „Вагнер“ В оперативном штабе региона рекомендует населению не покидать дома без острой необходимости и воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что среди транспорта были замечены пикапы, грузовик с зениткой С-60. Также перевозятся боевые машины пехоты (БМП) на трейлерах, передает telegram-канал «Военный Осведомитель».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по тылу бойцов частной компании. Он поднял вооруженный мятеж, пообещав уничтожить всех, кто встанет у него на пути. В оборонном ведомстве опровергли обвинения главы «Вагнера».

Тем не менее ЧВК зашла в Ростов-на-Дону, а также, якобы взяла под контроль штаб ЮВО в городе. Из-за бунта Пригожина в ряде регионов был введен режим КТО. ФСБ возбудила против него уголовное дело. Также президент РФ Владимир Путин заявил, что предатели страны должны будут понести соответствующее наказание.

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В Липецкой области были замечены колонны военной техники. По предварительным данным, она принадлежит ЧВК «Вагнер», сообщили военные корреспонденты. «Колонны техники с танками в Липецкой области: сообщают, что это ЧВК „Вагнер“ В оперативном штабе региона рекомендует населению не покидать дома без острой необходимости и воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что среди транспорта были замечены пикапы, грузовик с зениткой С-60. Также перевозятся боевые машины пехоты (БМП) на трейлерах, передает telegram-канал «Военный Осведомитель». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по тылу бойцов частной компании. Он поднял вооруженный мятеж, пообещав уничтожить всех, кто встанет у него на пути. В оборонном ведомстве опровергли обвинения главы «Вагнера». Тем не менее ЧВК зашла в Ростов-на-Дону, а также, якобы взяла под контроль штаб ЮВО в городе. Из-за бунта Пригожина в ряде регионов был введен режим КТО. ФСБ возбудила против него уголовное дело. Также президент РФ Владимир Путин заявил, что предатели страны должны будут понести соответствующее наказание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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