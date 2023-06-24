В Липецкой области заметили колонну ЧВК «Вагнер». Фото, видео

24 июня 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

В липецкой области заметили военную технику ЧВК «Вагнер» Фото: Валерия Реусси © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В Липецкой области были замечены колонны военной техники. По предварительным данным, она принадлежит ЧВК «Вагнер», сообщили военные корреспонденты. «Колонны техники с танками в Липецкой области: сообщают, что это ЧВК „Вагнер“ В оперативном штабе региона рекомендует населению не покидать дома без острой необходимости и воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что среди транспорта были замечены пикапы, грузовик с зениткой С-60. Также перевозятся боевые машины пехоты (БМП) на трейлерах, передает telegram-канал «Военный Осведомитель». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по тылу бойцов частной компании. Он поднял вооруженный мятеж, пообещав уничтожить всех, кто встанет у него на пути. В оборонном ведомстве опровергли обвинения главы «Вагнера». Тем не менее ЧВК зашла в Ростов-на-Дону, а также, якобы взяла под контроль штаб ЮВО в городе. Из-за бунта Пригожина в ряде регионов был введен режим КТО. ФСБ возбудила против него уголовное дело. Также президент РФ Владимир Путин заявил, что предатели страны должны будут понести соответствующее наказание. Фото: «Военный осведомитель» Фото: «Военный осведомитель»

В Липецкой области были замечены колонны военной техники. По предварительным данным, она принадлежит ЧВК «Вагнер», сообщили военные корреспонденты. «Колонны техники с танками в Липецкой области: сообщают, что это ЧВК „Вагнер“ В оперативном штабе региона рекомендует населению не покидать дома без острой необходимости и воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что среди транспорта были замечены пикапы, грузовик с зениткой С-60. Также перевозятся боевые машины пехоты (БМП) на трейлерах, передает telegram-канал «Военный Осведомитель». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по тылу бойцов частной компании. Он поднял вооруженный мятеж, пообещав уничтожить всех, кто встанет у него на пути. В оборонном ведомстве опровергли обвинения главы «Вагнера». Тем не менее ЧВК зашла в Ростов-на-Дону, а также, якобы взяла под контроль штаб ЮВО в городе. Из-за бунта Пригожина в ряде регионов был введен режим КТО. ФСБ возбудила против него уголовное дело. Также президент РФ Владимир Путин заявил, что предатели страны должны будут понести соответствующее наказание.