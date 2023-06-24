Куйвашев отменил режим повышенной готовности в Свердловской области

Режим повышенной готовности действовал в регионе с 24 июня Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Режим повышенной готовности в Свердловской области отменен. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики области (ДИП).

«Режим повышенной готовности для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отменен на территории Свердловской области. Указ подписал Евгений Куйвашев», — пишет ДИП в telegram-канале. Режим на территории региона был введен 24 июня на фоне мятежа бизнесмена и владельца частной армии Евгения Пригожина.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, который якобы совершили силы Минобороны РФ. После этого он объявил о марше на Ростов-на-Дону. В ряде регионов был введен режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой и предательством. 24 июня президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с бизнесменом. Он заявил, что убедил главу частной армии остановить вооруженный мятеж в России.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя действия Пригожина, напомнил, что несколько месяцев назад предупреждал об опасности создателя частной армии. Свердловским полицейским отменили отпуска из-за вооруженного мятежа, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам.