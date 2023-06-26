26 июня 2023

В Челябинской области осужден предприниматель, поджигавший дома односельчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
Мужчина приговорен к трем годам в колонии-поселении Фото:

В Сосновском районе Челябинской области осужден предприниматель, который поджигал дома односельчан ради развития своего бизнеса. Об этом URA.RU сообщили 27 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

«Предприниматель поджег три домовладения в поселке Полетаево, рассчитывая на то, что собственники участков обратятся к нему за услугами по очистке территории. Сосновский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества)», — уточнили в пресс-службе.

Поджигатель причинил ущерб собственникам в размере 1,6 млн рублей. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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В Сосновском районе Челябинской области осужден предприниматель, который поджигал дома односельчан ради развития своего бизнеса. Об этом URA.RU сообщили 27 июня в пресс-службе прокуратуры региона. «Предприниматель поджег три домовладения в поселке Полетаево, рассчитывая на то, что собственники участков обратятся к нему за услугами по очистке территории. Сосновский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества)», — уточнили в пресс-службе. Поджигатель причинил ущерб собственникам в размере 1,6 млн рублей. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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