В Челябинской области осужден предприниматель, поджигавший дома односельчан

В Сосновском районе Челябинской области осужден предприниматель, который поджигал дома односельчан ради развития своего бизнеса. Об этом URA.RU сообщили 27 июня в пресс-службе прокуратуры региона.
«Предприниматель поджег три домовладения в поселке Полетаево, рассчитывая на то, что собственники участков обратятся к нему за услугами по очистке территории. Сосновский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества)», — уточнили в пресс-службе.
Поджигатель причинил ущерб собственникам в размере 1,6 млн рублей. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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