Пермский автохолдинг VERRA судится с ПАО «ГАЗ» из-за логотипа

Поводом для судебного разбирательства стала эмблема советского автомобиля «Чайка» Фото: Московец Илья © URA.RU

После судебного разбирательства Роспатент вновь займется изучением пояснения ПАО «ГАЗ», в котором указано, что эмблема, из-за которой возник спор, является произведением промышленного дизайна «крылья чайки», а завод обладает исключительным правом на нее. Представители компании «ГАЗ» пытались зарегистрировать в качестве товарного знака эмблему автомобиля «Чайка», но не смогли это сделать из-за того, что похожий символ уже является частью бренда пермского холдинга VERRA.

«Компания VERRA была привлечена к рассмотрению спора в качестве третьего лица. В своем отзыве руководство атохолдинга обратило внимание, что ПАО не выпускает продукцию с эмблемой „крылья чайки“ на протяжении порядка 40 лет, и современный потребитель не воспринимает товар, маркированный этим символом, как изделие, произведенное заводом», — передает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на судебные документы. По данным издания, пермский производитель считает, что в их товарном знаке доминирует словесный элемент, идентичный названию компании.

Корреспондент URA.RU направил письменные запросы участникам процесса с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

В конце мая VERRA стала официальным представителем в регионе китайской корпорации Geely. Сообщалось, что предыдущий контракт с московской группой компании «Обухов» был расторгнут.