Mash: сбежавшие из-за мятежа Пригожина за границу россияне просят МИД вернуть их домой

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Министерство иностранных дел. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
У россиян нет средств для покупки обратного билета, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

После мятежа частной армии бизнесмена Евгения Пригожина 116 россиян, находящихся в странах СНГ и Грузии, обратились в Министерство иностранных дел РФ с просьбой вернуть их на родину. Некоторые из них потратили все свои деньги на билеты и теперь не могут себе позволить оплатить свой путь домой.

«116 россиян попросили МИД вернуть их на родину после мятежа Пригожина», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у некоторых из них возникла сложность, так как они потратили все имеющиеся деньги на покупку билетов и теперь не в состоянии оплатить свой возврат на родину.

URA.RU направило запрос в МИД РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В ночь на 24 июня начался вооруженный мятеж, инициированный частной армией бизнесмена Евгения Пригожина. В своих обвинениях он заявил, что Министерство обороны ударило по его бойцам. В связи с этим он дал обещание уничтожить все позиции Министерства обороны Российской Федерации на своем пути и направил свою армию в штаб Южного военного округа в городе Ростов-на-Дону. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко смог достичь соглашения с Пригожиным о прекращении мятежа.

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После мятежа частной армии бизнесмена Евгения Пригожина 116 россиян, находящихся в странах СНГ и Грузии, обратились в Министерство иностранных дел РФ с просьбой вернуть их на родину. Некоторые из них потратили все свои деньги на билеты и теперь не могут себе позволить оплатить свой путь домой. «116 россиян попросили МИД вернуть их на родину после мятежа Пригожина», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у некоторых из них возникла сложность, так как они потратили все имеющиеся деньги на покупку билетов и теперь не в состоянии оплатить свой возврат на родину. URA.RU направило запрос в МИД РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В ночь на 24 июня начался вооруженный мятеж, инициированный частной армией бизнесмена Евгения Пригожина. В своих обвинениях он заявил, что Министерство обороны ударило по его бойцам. В связи с этим он дал обещание уничтожить все позиции Министерства обороны Российской Федерации на своем пути и направил свою армию в штаб Южного военного округа в городе Ростов-на-Дону. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко смог достичь соглашения с Пригожиным о прекращении мятежа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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