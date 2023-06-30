Mash: сбежавшие из-за мятежа Пригожина за границу россияне просят МИД вернуть их домой

30 июня 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

У россиян нет средств для покупки обратного билета, пишет Mash Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина После мятежа частной армии бизнесмена Евгения Пригожина 116 россиян, находящихся в странах СНГ и Грузии, обратились в Министерство иностранных дел РФ с просьбой вернуть их на родину. Некоторые из них потратили все свои деньги на билеты и теперь не могут себе позволить оплатить свой путь домой. «116 россиян попросили МИД вернуть их на родину после мятежа Пригожина», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у некоторых из них возникла сложность, так как они потратили все имеющиеся деньги на покупку билетов и теперь не в состоянии оплатить свой возврат на родину. URA.RU направило запрос в МИД РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В ночь на 24 июня начался вооруженный мятеж, инициированный частной армией бизнесмена Евгения Пригожина. В своих обвинениях он заявил, что Министерство обороны ударило по его бойцам. В связи с этим он дал обещание уничтожить все позиции Министерства обороны Российской Федерации на своем пути и направил свою армию в штаб Южного военного округа в городе Ростов-на-Дону. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко смог достичь соглашения с Пригожиным о прекращении мятежа.

После мятежа частной армии бизнесмена Евгения Пригожина 116 россиян, находящихся в странах СНГ и Грузии, обратились в Министерство иностранных дел РФ с просьбой вернуть их на родину. Некоторые из них потратили все свои деньги на билеты и теперь не могут себе позволить оплатить свой путь домой. «116 россиян попросили МИД вернуть их на родину после мятежа Пригожина», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у некоторых из них возникла сложность, так как они потратили все имеющиеся деньги на покупку билетов и теперь не в состоянии оплатить свой возврат на родину. URA.RU направило запрос в МИД РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В ночь на 24 июня начался вооруженный мятеж, инициированный частной армией бизнесмена Евгения Пригожина. В своих обвинениях он заявил, что Министерство обороны ударило по его бойцам. В связи с этим он дал обещание уничтожить все позиции Министерства обороны Российской Федерации на своем пути и направил свою армию в штаб Южного военного округа в городе Ростов-на-Дону. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко смог достичь соглашения с Пригожиным о прекращении мятежа.