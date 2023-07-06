Чиновники объяснили видео, где свердловский город превратился в море

Во время минувшего ливня в Ирбите выпало более 21% от месячной нормы осадков

06 июля 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

По словам чиновников, проблемы с подтоплением в Ирбите нет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время ливня в Ирбите (Свердловская область) выпало более 21% от месячной нормы осадков. Это и стало причиной появления «моря», которое накануне сняли местные жители. Видео выложено в соцсетях. На сегодняшний день объемы воды оперативно выведены и город в полном порядке, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Накануне, 5 июля, в Ирбите прошел сильный ливень с грозой. Продолжался он меньше часа. Тем не менее за это время объем выпавших осадков составил 19,8 миллиметра. А это более 21% от месячной нормы осадков для Свердловской области в июле», — пояснила пресс-секретарь главы Ирбита Юлия Берсенева в ответ на запрос агентства. По ее словам, в течение часа после дождя основные объемы воды были выведены. Также не замечено существенного подтопления на общественных территориях и транспортно-дорожных сетях. Центр Ирбита после сильного дождя залило водой вечером 5 июля. Горожане сняли потоп на видео и пошутили, что появилась уникальная возможность «побывать на море, не выезжая из Ирбита».

Во время ливня в Ирбите (Свердловская область) выпало более 21% от месячной нормы осадков. Это и стало причиной появления «моря», которое накануне сняли местные жители. Видео выложено в соцсетях. На сегодняшний день объемы воды оперативно выведены и город в полном порядке, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Накануне, 5 июля, в Ирбите прошел сильный ливень с грозой. Продолжался он меньше часа. Тем не менее за это время объем выпавших осадков составил 19,8 миллиметра. А это более 21% от месячной нормы осадков для Свердловской области в июле», — пояснила пресс-секретарь главы Ирбита Юлия Берсенева в ответ на запрос агентства. По ее словам, в течение часа после дождя основные объемы воды были выведены. Также не замечено существенного подтопления на общественных территориях и транспортно-дорожных сетях. Центр Ирбита после сильного дождя залило водой вечером 5 июля. Горожане сняли потоп на видео и пошутили, что появилась уникальная возможность «побывать на море, не выезжая из Ирбита».