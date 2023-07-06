Чиновники объяснили видео, где свердловский город превратился в море

Во время ливня в Ирбите (Свердловская область) выпало более 21% от месячной нормы осадков. Это и стало причиной появления «моря», которое накануне сняли местные жители. Видео выложено в соцсетях. На сегодняшний день объемы воды оперативно выведены и город в полном порядке, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.
«Накануне, 5 июля, в Ирбите прошел сильный ливень с грозой. Продолжался он меньше часа. Тем не менее за это время объем выпавших осадков составил 19,8 миллиметра. А это более 21% от месячной нормы осадков для Свердловской области в июле», — пояснила пресс-секретарь главы Ирбита Юлия Берсенева в ответ на запрос агентства.
По ее словам, в течение часа после дождя основные объемы воды были выведены. Также не замечено существенного подтопления на общественных территориях и транспортно-дорожных сетях.
Центр Ирбита после сильного дождя залило водой вечером 5 июля. Горожане сняли потоп на видео и пошутили, что появилась уникальная возможность «побывать на море, не выезжая из Ирбита».
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