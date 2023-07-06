ТАСС: Костомаров вернется в больницу через неделю из-за важной процедуры

ТАСС: у Костомарова назначена операция по протезированию рук
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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Костомарову сделают еще одну операцию, сообщает источник ТАСС Фото:
новость из сюжета
Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову сделают операцию по протезированию рук через неделю. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Через неделю Роман вернется в больницу, восстановление продолжается. Впереди процесс протезирования рук», — рассказал источник ТАСС. Он уточнил, что сейчас у Костомарова идет процесс полного заживления.

Ранее стало известно, что Костомарова выписали из больницы. Он поблагодарил медиков за то, что они спасли ему жизнь. Эксперт отметил, что спортсмен все же сможет вернуться к занятию фигурным катанием, передают «Дни.ру».

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Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову сделают операцию по протезированию рук через неделю. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Через неделю Роман вернется в больницу, восстановление продолжается. Впереди процесс протезирования рук», — рассказал источник ТАСС. Он уточнил, что сейчас у Костомарова идет процесс полного заживления. Ранее стало известно, что Костомарова выписали из больницы. Он поблагодарил медиков за то, что они спасли ему жизнь. Эксперт отметил, что спортсмен все же сможет вернуться к занятию фигурным катанием, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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