ТАСС: Костомаров вернется в больницу через неделю из-за важной процедуры

Костомарову сделают еще одну операцию, сообщает источник ТАСС
новость из сюжетаПроблемы со здоровьем у Романа Костомарова
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову сделают операцию по протезированию рук через неделю. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Через неделю Роман вернется в больницу, восстановление продолжается. Впереди процесс протезирования рук», — рассказал источник ТАСС. Он уточнил, что сейчас у Костомарова идет процесс полного заживления.
Ранее стало известно, что Костомарова выписали из больницы. Он поблагодарил медиков за то, что они спасли ему жизнь. Эксперт отметил, что спортсмен все же сможет вернуться к занятию фигурным катанием, передают «Дни.ру».
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