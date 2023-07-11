Spiegel: ФРГ объявит о новом подарке Украине на саммите НАТО

Spiegel: ФРГ объявит о пакете военной помощи на 600 млн евро для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе
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Германия отправит Украине боеприпасы в новом пакете военной помощи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 600 миллионов евро на саммите НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel.

«Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) составил на сумму более 600 миллионов евро список систем вооружения и боеприпасов, которые должны быть доставлены на Украину в ближайшее время», — говорится в сообщении. Отмечается, что в пакет военной помощи войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), боевые пехотные машины, боеприпасы и дроны.

Ранее Писториус сообщил, что на Украину в скором времени отправят десятки танков Leopard 1 A5. Однако жители Германии устроили акцию протеста из-за поставок оружия Киеву, где выступала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает телеканал 360.

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Германия объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 600 миллионов евро на саммите НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel. «Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) составил на сумму более 600 миллионов евро список систем вооружения и боеприпасов, которые должны быть доставлены на Украину в ближайшее время», — говорится в сообщении. Отмечается, что в пакет военной помощи войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), боевые пехотные машины, боеприпасы и дроны. Ранее Писториус сообщил, что на Украину в скором времени отправят десятки танков Leopard 1 A5. Однако жители Германии устроили акцию протеста из-за поставок оружия Киеву, где выступала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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