Spiegel: ФРГ объявит о новом подарке Украине на саммите НАТО Spiegel: ФРГ объявит о пакете военной помощи на 600 млн евро для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 + Германия отправит Украине боеприпасы в новом пакете военной помощи Фото: Spc. Geordan Tyquiengco / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 600 миллионов евро на саммите НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel. «Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) составил на сумму более 600 миллионов евро список систем вооружения и боеприпасов, которые должны быть доставлены на Украину в ближайшее время», — говорится в сообщении. Отмечается, что в пакет военной помощи войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), боевые пехотные машины, боеприпасы и дроны. Ранее Писториус сообщил, что на Украину в скором времени отправят десятки танков Leopard 1 A5. Однако жители Германии устроили акцию протеста из-за поставок оружия Киеву, где выступала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает телеканал 360. Германия объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 600 миллионов евро на саммите НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel. «Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) составил на сумму более 600 миллионов евро список систем вооружения и боеприпасов, которые должны быть доставлены на Украину в ближайшее время», — говорится в сообщении. Отмечается, что в пакет военной помощи войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), боевые пехотные машины, боеприпасы и дроны. Ранее Писториус сообщил, что на Украину в скором времени отправят десятки танков Leopard 1 A5. Однако жители Германии устроили акцию протеста из-за поставок оружия Киеву, где выступала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям