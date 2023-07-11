EFE: Байден поддерживает облегченное вступление Украины в НАТО

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Байден хочет чтобы для Киева был отменен план действий по присоединению, заявил представитель США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден хочет упростить для Украины процесс вступления в НАТО. Об этом сообщил высокопоставленный представитель США.

«Байден выступает за упрощение процесса вступления Украины в НАТО с целью ускорить ее вступление после окончания конфликта с Россией», — пишет EFE, ссылаясь на высокопоставленного представителя США. По данным источника, Байден хочет чтобы для Киева был отменен план действий по присоединению и правительству не пришлось участвовать в многолетней программе, доказывая свою готовность к вступлению.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel написал о том, что в черновике политического документа Североатлантического альянса не согласован график вступления Украины в НАТО. В нем также сообщается, что Киев вступит в альянс только после того, как выполнит все условия.

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Президент США Джо Байден хочет упростить для Украины процесс вступления в НАТО. Об этом сообщил высокопоставленный представитель США. «Байден выступает за упрощение процесса вступления Украины в НАТО с целью ускорить ее вступление после окончания конфликта с Россией», — пишет EFE, ссылаясь на высокопоставленного представителя США. По данным источника, Байден хочет чтобы для Киева был отменен план действий по присоединению и правительству не пришлось участвовать в многолетней программе, доказывая свою готовность к вступлению. Ранее немецкий журнал Der Spiegel написал о том, что в черновике политического документа Североатлантического альянса не согласован график вступления Украины в НАТО. В нем также сообщается, что Киев вступит в альянс только после того, как выполнит все условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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