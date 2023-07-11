EFE: Байден поддерживает облегченное вступление Украины в НАТО

11 июля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Байден хочет чтобы для Киева был отменен план действий по присоединению, заявил представитель США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден хочет упростить для Украины процесс вступления в НАТО. Об этом сообщил высокопоставленный представитель США. «Байден выступает за упрощение процесса вступления Украины в НАТО с целью ускорить ее вступление после окончания конфликта с Россией», — пишет EFE, ссылаясь на высокопоставленного представителя США. По данным источника, Байден хочет чтобы для Киева был отменен план действий по присоединению и правительству не пришлось участвовать в многолетней программе, доказывая свою готовность к вступлению. Ранее немецкий журнал Der Spiegel написал о том, что в черновике политического документа Североатлантического альянса не согласован график вступления Украины в НАТО. В нем также сообщается, что Киев вступит в альянс только после того, как выполнит все условия.

Президент США Джо Байден хочет упростить для Украины процесс вступления в НАТО. Об этом сообщил высокопоставленный представитель США. «Байден выступает за упрощение процесса вступления Украины в НАТО с целью ускорить ее вступление после окончания конфликта с Россией», — пишет EFE, ссылаясь на высокопоставленного представителя США. По данным источника, Байден хочет чтобы для Киева был отменен план действий по присоединению и правительству не пришлось участвовать в многолетней программе, доказывая свою готовность к вступлению. Ранее немецкий журнал Der Spiegel написал о том, что в черновике политического документа Североатлантического альянса не согласован график вступления Украины в НАТО. В нем также сообщается, что Киев вступит в альянс только после того, как выполнит все условия.