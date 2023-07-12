Захарова предложила Кулебе взять уроки в МИД России

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова сообщила, что Украина не знала условий для вступления в НАТО Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе пройти обучение в российском МИД. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. По ее словам, Кулеба сам признался, что не знает, какие условия нужно выполнить для вступления в НАТО.

«Всему этому учат в Дипломатической академии МИД России, программа дистанционного образования которой поможет разобраться даже Кулебе», — говорится в сообщении. «Миропорядок Запада, основанный на правилах», на самом деле, никаким правилам не следует, подчеркнула Захарова. «Кто поумнее, в нем не участвует, так как правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата», — отметила Захарова. Она назвала международное право, за которое выступает большинство здравомыслящих, альтернативой для НАТО.

Ранее Захарова заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры западных стран продолжат манипулировать Украиной, обещая новые поставки вооружений. Она назвала саммит провальным, передает RT.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе пройти обучение в российском МИД. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. По ее словам, Кулеба сам признался, что не знает, какие условия нужно выполнить для вступления в НАТО. «Всему этому учат в Дипломатической академии МИД России, программа дистанционного образования которой поможет разобраться даже Кулебе», — говорится в сообщении. «Миропорядок Запада, основанный на правилах», на самом деле, никаким правилам не следует, подчеркнула Захарова. «Кто поумнее, в нем не участвует, так как правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата», — отметила Захарова. Она назвала международное право, за которое выступает большинство здравомыслящих, альтернативой для НАТО. Ранее Захарова заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры западных стран продолжат манипулировать Украиной, обещая новые поставки вооружений. Она назвала саммит провальным, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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