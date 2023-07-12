Захарова предложила Кулебе взять уроки в МИД России

12 июля 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Мария Захарова сообщила, что Украина не знала условий для вступления в НАТО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе пройти обучение в российском МИД. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. По ее словам, Кулеба сам признался, что не знает, какие условия нужно выполнить для вступления в НАТО. «Всему этому учат в Дипломатической академии МИД России, программа дистанционного образования которой поможет разобраться даже Кулебе», — говорится в сообщении . «Миропорядок Запада, основанный на правилах», на самом деле, никаким правилам не следует, подчеркнула Захарова. «Кто поумнее, в нем не участвует, так как правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата», — отметила Захарова. Она назвала международное право, за которое выступает большинство здравомыслящих, альтернативой для НАТО. Ранее Захарова заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры западных стран продолжат манипулировать Украиной, обещая новые поставки вооружений. Она назвала саммит провальным, передает RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе пройти обучение в российском МИД. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. По ее словам, Кулеба сам признался, что не знает, какие условия нужно выполнить для вступления в НАТО. «Всему этому учат в Дипломатической академии МИД России, программа дистанционного образования которой поможет разобраться даже Кулебе», — говорится в сообщении. «Миропорядок Запада, основанный на правилах», на самом деле, никаким правилам не следует, подчеркнула Захарова. «Кто поумнее, в нем не участвует, так как правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата», — отметила Захарова. Она назвала международное право, за которое выступает большинство здравомыслящих, альтернативой для НАТО. Ранее Захарова заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры западных стран продолжат манипулировать Украиной, обещая новые поставки вооружений. Она назвала саммит провальным, передает RT.