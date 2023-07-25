В Госдуме предложили поднять призывной возраст до 50 лет

Депутат Госдумы Журавлев: призывной возраст в РФ нужно поднять до 40 или 50 лет

25 июля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Люди 40 — 50 лет хорошо справляются с задачами на фронте, заявил Алексей Журавлев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Призывной возраст в России следует поднять до 40 или 50 лет, ведь даже сейчас люди в преклонном возрасте успешно справляются с боевыми задачами. Такое предложение сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам депутата, призывной возраст можно поднять, так как бойцы, которым от 40 до 50 лет вполне хорошо держатся в зоне боевых действий. «Служить в армии России должны все. Держат же сейчас оборону на фронте те, кому „далеко за“ — и неплохо, надо сказать, справляются, раз украинское контрнаступление до сих пор так и не имело успехов», — заявил Алексей Журавлев, передает telegram-канал «Ведомостей». Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон об увеличении призывного возраста без переходного периода. С 2024 года будет проводиться призыв граждан с 18 до 30 лет. По словам главы комитета Думы по обороне Андрея Картаполова, решение отказаться от поэтапного повышения возраста обусловлено тем, что так будет проще.

Призывной возраст в России следует поднять до 40 или 50 лет, ведь даже сейчас люди в преклонном возрасте успешно справляются с боевыми задачами. Такое предложение сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам депутата, призывной возраст можно поднять, так как бойцы, которым от 40 до 50 лет вполне хорошо держатся в зоне боевых действий. «Служить в армии России должны все. Держат же сейчас оборону на фронте те, кому „далеко за“ — и неплохо, надо сказать, справляются, раз украинское контрнаступление до сих пор так и не имело успехов», — заявил Алексей Журавлев, передает telegram-канал «Ведомостей». Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон об увеличении призывного возраста без переходного периода. С 2024 года будет проводиться призыв граждан с 18 до 30 лет. По словам главы комитета Думы по обороне Андрея Картаполова, решение отказаться от поэтапного повышения возраста обусловлено тем, что так будет проще.