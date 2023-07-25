Картаполов объяснил резкое повышение призывного возраста в РФ

Депутат Картаполов: при повышении призывного возраста проще обойтись без переходного периода
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Россия нуждается в хорошо подготовленном мобилизационном резерве, сказал Андрей Картаполов Фото:

Решение повысить призывной возраст в России с 18 до 30 лет без переходного периода объясняется тем, что «так будет проще». Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе общения с прессой перед пленарным заседанием Думы.

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«Взвесили все „за“ и „против“, посмотрели, посчитали и решили, что так будет проще», — сказал Андрей Картаполов, отвечая на вопрос о том, почему отказались от поэтапного повышения призывного возраста. Также депутат подчеркнул, что для обеспечения обороноспособности России, стране необходим хорошо подготовленный мобилизационный резерв.

Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года призывной возраст в РФ составит от 18 до 30 лет без переходного периода. Соответствующие поправки внесут в закон «О воинской обязанности и военной службе», передает телеканал 360.

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Решение повысить призывной возраст в России с 18 до 30 лет без переходного периода объясняется тем, что «так будет проще». Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе общения с прессой перед пленарным заседанием Думы. «Взвесили все „за“ и „против“, посмотрели, посчитали и решили, что так будет проще», — сказал Андрей Картаполов, отвечая на вопрос о том, почему отказались от поэтапного повышения призывного возраста. Также депутат подчеркнул, что для обеспечения обороноспособности России, стране необходим хорошо подготовленный мобилизационный резерв. Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года призывной возраст в РФ составит от 18 до 30 лет без переходного периода. Соответствующие поправки внесут в закон «О воинской обязанности и военной службе», передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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