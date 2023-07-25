Картаполов объяснил резкое повышение призывного возраста в РФ

Депутат Картаполов: при повышении призывного возраста проще обойтись без переходного периода

25 июля 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Россия нуждается в хорошо подготовленном мобилизационном резерве, сказал Андрей Картаполов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Решение повысить призывной возраст в России с 18 до 30 лет без переходного периода объясняется тем, что «так будет проще». Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе общения с прессой перед пленарным заседанием Думы. Новость по теме Как изменятся правила призыва в России «Взвесили все „за“ и „против“, посмотрели, посчитали и решили, что так будет проще», — сказал Андрей Картаполов, отвечая на вопрос о том, почему отказались от поэтапного повышения призывного возраста. Также депутат подчеркнул, что для обеспечения обороноспособности России, стране необходим хорошо подготовленный мобилизационный резерв. Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года призывной возраст в РФ составит от 18 до 30 лет без переходного периода. Соответствующие поправки внесут в закон «О воинской обязанности и военной службе», передает телеканал 360.

Решение повысить призывной возраст в России с 18 до 30 лет без переходного периода объясняется тем, что «так будет проще». Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе общения с прессой перед пленарным заседанием Думы. «Взвесили все „за“ и „против“, посмотрели, посчитали и решили, что так будет проще», — сказал Андрей Картаполов, отвечая на вопрос о том, почему отказались от поэтапного повышения призывного возраста. Также депутат подчеркнул, что для обеспечения обороноспособности России, стране необходим хорошо подготовленный мобилизационный резерв. Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года призывной возраст в РФ составит от 18 до 30 лет без переходного периода. Соответствующие поправки внесут в закон «О воинской обязанности и военной службе», передает телеканал 360.