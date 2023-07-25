Пожарные ликвидировали возгорание
На дороге между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) загорелся лесовоз. Читатели URA.RU поделились видео с места инцидента.
«Лесовоз горит возле Миасса под Сыростаном. Только что проезжал», — написал один из читателей URA.RU.
В группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что на месте работают пожарные расчеты. Однако автомобиль выгорел полностью. Спасать уже нечего.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что лесовоз загорелся в движении. На место выезжали сотрудники златоустовского гарнизона. Возгорание ликвидировано. Обошлось без пострадавших.
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