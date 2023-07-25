25 июля 2023

На трассе между Миассом и Чебаркулем загорелся лесовоз. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Пожарные ликвидировали возгорание Фото:

На дороге между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) загорелся лесовоз. Читатели URA.RU поделились видео с места инцидента.

«Лесовоз горит возле Миасса под Сыростаном. Только что проезжал», — написал один из читателей URA.RU.

В группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что на месте работают пожарные расчеты. Однако автомобиль выгорел полностью. Спасать уже нечего.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что лесовоз загорелся в движении. На место выезжали сотрудники златоустовского гарнизона. Возгорание ликвидировано. Обошлось без пострадавших.

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На дороге между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) загорелся лесовоз. Читатели URA.RU поделились видео с места инцидента. «Лесовоз горит возле Миасса под Сыростаном. Только что проезжал», — написал один из читателей URA.RU. В группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что на месте работают пожарные расчеты. Однако автомобиль выгорел полностью. Спасать уже нечего. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что лесовоз загорелся в движении. На место выезжали сотрудники златоустовского гарнизона. Возгорание ликвидировано. Обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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