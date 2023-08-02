В лесу нашли вещи свердловчанина, пропавшего 10 дней назад

03 августа 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Возможно, пенсионер заблудился в дремучей уральской тайге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В лесу под городом Тавда (Свердловская область) найдены вещи пенсионера Геннадия Спицина, который ушел за ягодами 10 дней назад и не вернулся. Об этом URA.RU сообщили в местном отделе полиции. «В лесном массиве обнаружены личные вещи мужчины: жилет, сапог, ведро и ключи. Поиски пропавшего ведутся ежедневно в рамках розыскного дела. Задействованы сотрудники МВД, МЧС, ГУФСИН, поисково-спасательного отряда и волонтеры», — заявили в МО МВД России «Тавдинский». Геннадий Спицин ушел в лес за ягодами 23 июля и с тех пор не выходит на связь. 81-летнего мужчину ищут полиция, спасатели и волонтеры. Пожилой человек страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Поисковики призвали свердловчан помочь найти пенсионера.

В лесу под городом Тавда (Свердловская область) найдены вещи пенсионера Геннадия Спицина, который ушел за ягодами 10 дней назад и не вернулся. Об этом URA.RU сообщили в местном отделе полиции. «В лесном массиве обнаружены личные вещи мужчины: жилет, сапог, ведро и ключи. Поиски пропавшего ведутся ежедневно в рамках розыскного дела. Задействованы сотрудники МВД, МЧС, ГУФСИН, поисково-спасательного отряда и волонтеры», — заявили в МО МВД России «Тавдинский». Геннадий Спицин ушел в лес за ягодами 23 июля и с тех пор не выходит на связь. 81-летнего мужчину ищут полиция, спасатели и волонтеры. Пожилой человек страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Поисковики призвали свердловчан помочь найти пенсионера.