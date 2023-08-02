02 августа 2023

В лесу нашли вещи свердловчанина, пропавшего 10 дней назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, тайга, горы, нп зюраткуль
Возможно, пенсионер заблудился в дремучей уральской тайге Фото:

В лесу под городом Тавда (Свердловская область) найдены вещи пенсионера Геннадия Спицина, который ушел за ягодами 10 дней назад и не вернулся. Об этом URA.RU сообщили в местном отделе полиции.

«В лесном массиве обнаружены личные вещи мужчины: жилет, сапог, ведро и ключи. Поиски пропавшего ведутся ежедневно в рамках розыскного дела. Задействованы сотрудники МВД, МЧС, ГУФСИН, поисково-спасательного отряда и волонтеры», — заявили в МО МВД России «Тавдинский».

Геннадий Спицин ушел в лес за ягодами 23 июля и с тех пор не выходит на связь. 81-летнего мужчину ищут полиция, спасатели и волонтеры. Пожилой человек страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Поисковики призвали свердловчан помочь найти пенсионера.

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В лесу под городом Тавда (Свердловская область) найдены вещи пенсионера Геннадия Спицина, который ушел за ягодами 10 дней назад и не вернулся. Об этом URA.RU сообщили в местном отделе полиции. «В лесном массиве обнаружены личные вещи мужчины: жилет, сапог, ведро и ключи. Поиски пропавшего ведутся ежедневно в рамках розыскного дела. Задействованы сотрудники МВД, МЧС, ГУФСИН, поисково-спасательного отряда и волонтеры», — заявили в МО МВД России «Тавдинский». Геннадий Спицин ушел в лес за ягодами 23 июля и с тех пор не выходит на связь. 81-летнего мужчину ищут полиция, спасатели и волонтеры. Пожилой человек страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Поисковики призвали свердловчан помочь найти пенсионера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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