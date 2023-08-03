03 августа 2023

В Челябинске на станции Шершни поезд сошел с рельсов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Железная дорога. Челябинская область, рельсы, железнодорожный состав, шпалы, грузовой поезд, ржд, железная дорога, поезд
Предварительной причиной схода вагонов назвали кустовую гнилостность шпал Фото:

В Челябинске около станции Шершни с рельсов сошли два грузовых железнодорожных вагона. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

«Предварительно 3 августа около станции Шершни с рельсов сошли два грузовых вагона с щебнем. Выясняются все обстоятельства. Организована проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, задержек движения нет. Щебень рассыпался. Предварительной причиной инцидента назвали кустовую гнилостность шпал.

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В Челябинске около станции Шершни с рельсов сошли два грузовых железнодорожных вагона. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР. «Предварительно 3 августа около станции Шершни с рельсов сошли два грузовых вагона с щебнем. Выясняются все обстоятельства. Организована проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — пояснили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, задержек движения нет. Щебень рассыпался. Предварительной причиной инцидента назвали кустовую гнилостность шпал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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