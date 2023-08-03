В Челябинске около станции Шершни с рельсов сошли два грузовых железнодорожных вагона. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.
«Предварительно 3 августа около станции Шершни с рельсов сошли два грузовых вагона с щебнем. Выясняются все обстоятельства. Организована проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, задержек движения нет. Щебень рассыпался. Предварительной причиной инцидента назвали кустовую гнилостность шпал.
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