«Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с мусором в космосе

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МСК) от столкновения с космическим мусором. Маневр был проведен с помощью двигателей корабля, сообщили в Роскосмосе.
«Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором. По данным Центра управления полетами, двигатели корабля „Прогресс МС-22“, пристыкованного к модулю „Звезда“, были включены в 05:03 мск. Они проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 метра в секунду», — сообщается на сайте Роскосмоса.
Маневр помог увеличить среднюю высоту орбиты МКС на 0,5 километра. Она составила 416,4 километра. За время полета МКС 343 раза проведена коррекция высоты ее орбиты, в том числе 191 раз это сделал корабль «Прогресс».
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