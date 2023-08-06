«Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с мусором в космосе

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МКС. Москва. stock, stock, прогресс мс-21
Орбита МКС была изменена, чтобы она не столкнулась с космическим мусором Фото:

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МСК) от столкновения с космическим мусором. Маневр был проведен с помощью двигателей корабля, сообщили в Роскосмосе.

«Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором. По данным Центра управления полетами, двигатели корабля „Прогресс МС-22“, пристыкованного к модулю „Звезда“, были включены в 05:03 мск. Они проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 метра в секунду», — сообщается на сайте Роскосмоса.

Маневр помог увеличить среднюю высоту орбиты МКС на 0,5 километра. Она составила 416,4 километра. За время полета МКС 343 раза проведена коррекция высоты ее орбиты, в том числе 191 раз это сделал корабль «Прогресс».

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Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МСК) от столкновения с космическим мусором. Маневр был проведен с помощью двигателей корабля, сообщили в Роскосмосе. «Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором. По данным Центра управления полетами, двигатели корабля „Прогресс МС-22“, пристыкованного к модулю „Звезда“, были включены в 05:03 мск. Они проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 метра в секунду», — сообщается на сайте Роскосмоса. Маневр помог увеличить среднюю высоту орбиты МКС на 0,5 километра. Она составила 416,4 километра. За время полета МКС 343 раза проведена коррекция высоты ее орбиты, в том числе 191 раз это сделал корабль «Прогресс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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