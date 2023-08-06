Экс-стратег Bank of America Ву: Россия сражается оружием, которого не существовало полгода назад

07 августа 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

Российское технологическое развитие похоже на «революцию» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские военные в ходе спецоперации на Украине сейчас используют оружие, которого еще 18 месяцев назад не существовало, что крайне впечатляет. Об этом заявил экс-стратег Bank of America Дэвид Ву. «Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее», — заявил аналитик Дэвид Бу, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит». Об этом Бу рассказал в подкасте RT Going Underground . Он считает, что через несколько недель контрнаступление Украины закончится, так как исчерпало себя. «Русские снова произвели на меня действительно сильное впечатление…», — говорит Бу. Он уточняет, что российское технологическое развитие похоже на «революцию» и происходит каждые несколько месяцев. Ранее стало известно, что в украинском контрнаступлении основная часть задействованной техники является западной. Однако с 4 июня ВС РФ уничтожили сотни единиц «натовского» оружия. Об этом пишет MK.RU .

Российские военные в ходе спецоперации на Украине сейчас используют оружие, которого еще 18 месяцев назад не существовало, что крайне впечатляет. Об этом заявил экс-стратег Bank of America Дэвид Ву. «Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее», — заявил аналитик Дэвид Бу, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит». Об этом Бу рассказал в подкасте RT Going Underground. Он считает, что через несколько недель контрнаступление Украины закончится, так как исчерпало себя. «Русские снова произвели на меня действительно сильное впечатление…», — говорит Бу. Он уточняет, что российское технологическое развитие похоже на «революцию» и происходит каждые несколько месяцев. Ранее стало известно, что в украинском контрнаступлении основная часть задействованной техники является западной. Однако с 4 июня ВС РФ уничтожили сотни единиц «натовского» оружия. Об этом пишет MK.RU.