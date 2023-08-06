06 августа 2023

Экс-стратег Bank of America Ву: Россия сражается оружием, которого не существовало полгода назад

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Участник СВО Александр Пылков. Курган , автомат калашникова, автомат, оружие, триколор, военная одежда, сво
Российское технологическое развитие похоже на «революцию» Фото:

Российские военные в ходе спецоперации на Украине сейчас используют оружие, которого еще 18 месяцев назад не существовало, что крайне впечатляет. Об этом заявил экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

«Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее», — заявил аналитик Дэвид Бу, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит». Об этом Бу рассказал в подкасте RT Going Underground.

Он считает, что через несколько недель контрнаступление Украины закончится, так как исчерпало себя. «Русские снова произвели на меня действительно сильное впечатление…», — говорит Бу. Он уточняет, что российское технологическое развитие похоже на «революцию» и происходит каждые несколько месяцев.

Ранее стало известно, что в украинском контрнаступлении основная часть задействованной техники является западной. Однако с 4 июня ВС РФ уничтожили сотни единиц «натовского» оружия. Об этом пишет MK.RU.

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Российские военные в ходе спецоперации на Украине сейчас используют оружие, которого еще 18 месяцев назад не существовало, что крайне впечатляет. Об этом заявил экс-стратег Bank of America Дэвид Ву. «Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее», — заявил аналитик Дэвид Бу, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит». Об этом Бу рассказал в подкасте RT Going Underground. Он считает, что через несколько недель контрнаступление Украины закончится, так как исчерпало себя. «Русские снова произвели на меня действительно сильное впечатление…», — говорит Бу. Он уточняет, что российское технологическое развитие похоже на «революцию» и происходит каждые несколько месяцев. Ранее стало известно, что в украинском контрнаступлении основная часть задействованной техники является западной. Однако с 4 июня ВС РФ уничтожили сотни единиц «натовского» оружия. Об этом пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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