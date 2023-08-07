07 августа 2023

В Екатеринбурге заметили необычное природное явление. Видео

В Екатеринбурге в августе зацвели черемуха и шиповник
© Служба новостей «URA.RU»
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Цветёт черемуха. Челябинск, цветы, весна, черемуха, дерево
Перед наступлением осени на Урале вновь зацвели деревья и кусты Фото:

В Екатеринбурге в августе повторно зацвели шиповник и черемуха. Необычное явление заметили читатели URA.RU, которые и поделились видео.

«В августе появились цветы на черемухе и шиповнике. По соседству с ягодами, которые уже спеют на этих кустах», — удивилась Елена Денисенко.

Директор екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова пояснила корреспонденту, что позднее цветение связано с дождями и теплой погодой. «Те почки, которые себя не реализовали, пробудились и решили пусть и запоздало, но выполнить свою функцию. Повторное цветение является нормой для растений, оно возможно даже осенью и в морозы после потепления», — сказала биолог.

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В Екатеринбурге в августе повторно зацвели шиповник и черемуха. Необычное явление заметили читатели URA.RU, которые и поделились видео. «В августе появились цветы на черемухе и шиповнике. По соседству с ягодами, которые уже спеют на этих кустах», — удивилась Елена Денисенко. Директор екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова пояснила корреспонденту, что позднее цветение связано с дождями и теплой погодой. «Те почки, которые себя не реализовали, пробудились и решили пусть и запоздало, но выполнить свою функцию. Повторное цветение является нормой для растений, оно возможно даже осенью и в морозы после потепления», — сказала биолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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