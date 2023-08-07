В Екатеринбурге в августе повторно зацвели шиповник и черемуха. Необычное явление заметили читатели URA.RU, которые и поделились видео.
«В августе появились цветы на черемухе и шиповнике. По соседству с ягодами, которые уже спеют на этих кустах», — удивилась Елена Денисенко.
Директор екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова пояснила корреспонденту, что позднее цветение связано с дождями и теплой погодой. «Те почки, которые себя не реализовали, пробудились и решили пусть и запоздало, но выполнить свою функцию. Повторное цветение является нормой для растений, оно возможно даже осенью и в морозы после потепления», — сказала биолог.
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