В Екатеринбурге заметили необычное природное явление. Видео

В Екатеринбурге в августе зацвели черемуха и шиповник

08 августа 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Перед наступлением осени на Урале вновь зацвели деревья и кусты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге в августе повторно зацвели шиповник и черемуха. Необычное явление заметили читатели URA.RU, которые и поделились видео. «В августе появились цветы на черемухе и шиповнике. По соседству с ягодами, которые уже спеют на этих кустах», — удивилась Елена Денисенко. Директор екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова пояснила корреспонденту, что позднее цветение связано с дождями и теплой погодой. «Те почки, которые себя не реализовали, пробудились и решили пусть и запоздало, но выполнить свою функцию. Повторное цветение является нормой для растений, оно возможно даже осенью и в морозы после потепления», — сказала биолог.

В Екатеринбурге в августе повторно зацвели шиповник и черемуха. Необычное явление заметили читатели URA.RU, которые и поделились видео. «В августе появились цветы на черемухе и шиповнике. По соседству с ягодами, которые уже спеют на этих кустах», — удивилась Елена Денисенко. Директор екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова пояснила корреспонденту, что позднее цветение связано с дождями и теплой погодой. «Те почки, которые себя не реализовали, пробудились и решили пусть и запоздало, но выполнить свою функцию. Повторное цветение является нормой для растений, оно возможно даже осенью и в морозы после потепления», — сказала биолог.