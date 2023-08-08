Пермские власти назвали город, где больше всего людей хотят стать депутатами

На выборах в Чайковском за один мандат будут бороться по четыре кандидата

09 августа 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Выборы пройдут в сентябре 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Больше всего кандидатов зарегистрированы на выборах в думу Чайковского в Пермском крае. Здесь за один мандат в среднем будут бороться по четыре кандидата. Такие данные приводит крайизбирком в своем telegram-канале. «Наибольшая конкуренция на основных выборах в единый день голосования будет в думу Чайковского, где за 25 мест будут бороться 103 кандидата (4,12 кандидата на мандат)», — говорится в сообщении. По данным ГАС «Выборы», в Краснокамске зарегистрировано 73 кандидата (3,6 человека на мандат), в Кизеле 52 кандидата (3,5 человека на мандат), в Горнозаводске 59 кандидатов (3,3 человека) в Оханске 28 кандидатов (1,9 человека на мандат). Больше всего зарегистрированных кандидатов выдвинула партия «Единая Россия» — 94 человека. На втором месте — ЛДПР (54 человека), на третьем — Партия пенсионеров (50 кандидатов). КПРФ выставила 49 человек, эсеры — 44, «Новые люди» — семь, «Родина» и «Яблоко» — по одному кандидату. В порядке самовыдвижения зарегистрировано 12 кандидатов. Всего на 94 мандата было выдвинуло 340 человек, из них регистрацию прошли 312. 11 человек не сдали документы, 17-ти кандидатам было отказано. Самая распространенная причина отказа — сокрытие сведений о судимости, неполное предоставление сведений о себе, ошибки в подписных листах. «При этом всех кандидатов уведомляли о допущенных нарушениях, и давали в установленный законом срок возможность внести необходимые изменения. Процент отказов в этом году один из самых низких — 5%», — отметили в избиркоме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше всего кандидатов зарегистрированы на выборах в думу Чайковского в Пермском крае. Здесь за один мандат в среднем будут бороться по четыре кандидата. Такие данные приводит крайизбирком в своем telegram-канале. «Наибольшая конкуренция на основных выборах в единый день голосования будет в думу Чайковского, где за 25 мест будут бороться 103 кандидата (4,12 кандидата на мандат)», — говорится в сообщении. По данным ГАС «Выборы», в Краснокамске зарегистрировано 73 кандидата (3,6 человека на мандат), в Кизеле 52 кандидата (3,5 человека на мандат), в Горнозаводске 59 кандидатов (3,3 человека) в Оханске 28 кандидатов (1,9 человека на мандат). Больше всего зарегистрированных кандидатов выдвинула партия «Единая Россия» — 94 человека. На втором месте — ЛДПР (54 человека), на третьем — Партия пенсионеров (50 кандидатов). КПРФ выставила 49 человек, эсеры — 44, «Новые люди» — семь, «Родина» и «Яблоко» — по одному кандидату. В порядке самовыдвижения зарегистрировано 12 кандидатов. Всего на 94 мандата было выдвинуло 340 человек, из них регистрацию прошли 312. 11 человек не сдали документы, 17-ти кандидатам было отказано. Самая распространенная причина отказа — сокрытие сведений о судимости, неполное предоставление сведений о себе, ошибки в подписных листах. «При этом всех кандидатов уведомляли о допущенных нарушениях, и давали в установленный законом срок возможность внести необходимые изменения. Процент отказов в этом году один из самых низких — 5%», — отметили в избиркоме.