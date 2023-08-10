10 августа 2023

Readovka: крупный пожар бушует в Подмосковье. Видео

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Очевидцы предполагают, что крупный пожар начался на строящемся объекте (архивное фото) Фото:

В Одинцово (Московская область) произошло крупное возгорание в промышленной зоне. Предположительно пожар произошел на строящемся объекте, сообщили очевидцы в соцсети.

«В районе промзоны разгорается оранжево-черное зарево, а клубы дыма быстро устремляются вверх. Предположительно, горит стройка», — сообщает telegram-канал «Readovka». На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, добавили в соцсети.

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В Одинцово (Московская область) произошло крупное возгорание в промышленной зоне. Предположительно пожар произошел на строящемся объекте, сообщили очевидцы в соцсети. «В районе промзоны разгорается оранжево-черное зарево, а клубы дыма быстро устремляются вверх. Предположительно, горит стройка», — сообщает telegram-канал «Readovka». На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, добавили в соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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