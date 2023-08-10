Очевидцы предполагают, что крупный пожар начался на строящемся объекте (архивное фото)
В Одинцово (Московская область) произошло крупное возгорание в промышленной зоне. Предположительно пожар произошел на строящемся объекте, сообщили очевидцы в соцсети.
«В районе промзоны разгорается оранжево-черное зарево, а клубы дыма быстро устремляются вверх. Предположительно, горит стройка», — сообщает telegram-канал «Readovka». На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, добавили в соцсети.
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