SCMP: Россия побила рекорд по числу военных учений совместно с Китаем

14 августа 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

РФ и Китай провели 45 мероприятий в рамках военного сотрудничества, пишет SCMP Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия стала ключевым партнером Китая по числу совместных военных учений с 2012 года. Об этом сообщило гонконгское издание, отметив, что за этот период страны участвовали как минимум в 45 таких мероприятиях. «По мере роста напряженности в отношениях с Западом военные учения между Китаем и Россией охватили самый широкий спектр областей, при этом наиболее распространены учения с боевой стрельбой и совместные спасательные операции. Китай принял участие как минимум в 45 учениях с участием России, в том числе в 20 двусторонних учениях, начиная с 18-го съезда партии в 2012 году», — сообщили журналисты газеты South China Morning Post . Отмечается, что военное сотрудничество Китая и России не останавливалось даже в пандемию COVID-19. В последние годы страны также участвуют в крупных антитеррористических учениях в рамках ШОС. Ранее сообщалось, что Россия стала главным военным партнером Китая, проводя больше всех совместных учений и имея больше военно-морских посещений и встреч на высшем уровне. В 2022 году Россия и Китай провели шесть совместных учений. Это самое большое количество за последние 20 лет.

Россия стала ключевым партнером Китая по числу совместных военных учений с 2012 года. Об этом сообщило гонконгское издание, отметив, что за этот период страны участвовали как минимум в 45 таких мероприятиях. «По мере роста напряженности в отношениях с Западом военные учения между Китаем и Россией охватили самый широкий спектр областей, при этом наиболее распространены учения с боевой стрельбой и совместные спасательные операции. Китай принял участие как минимум в 45 учениях с участием России, в том числе в 20 двусторонних учениях, начиная с 18-го съезда партии в 2012 году», — сообщили журналисты газеты South China Morning Post. Отмечается, что военное сотрудничество Китая и России не останавливалось даже в пандемию COVID-19. В последние годы страны также участвуют в крупных антитеррористических учениях в рамках ШОС. Ранее сообщалось, что Россия стала главным военным партнером Китая, проводя больше всех совместных учений и имея больше военно-морских посещений и встреч на высшем уровне. В 2022 году Россия и Китай провели шесть совместных учений. Это самое большое количество за последние 20 лет.