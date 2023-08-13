SCMP: Россия побила рекорд по числу военных учений совместно с Китаем

Россия стала ключевым партнером Китая по числу совместных военных учений с 2012 года. Об этом сообщило гонконгское издание, отметив, что за этот период страны участвовали как минимум в 45 таких мероприятиях.
«По мере роста напряженности в отношениях с Западом военные учения между Китаем и Россией охватили самый широкий спектр областей, при этом наиболее распространены учения с боевой стрельбой и совместные спасательные операции. Китай принял участие как минимум в 45 учениях с участием России, в том числе в 20 двусторонних учениях, начиная с 18-го съезда партии в 2012 году», — сообщили журналисты газеты
Отмечается, что военное сотрудничество Китая и России не останавливалось даже в пандемию COVID-19. В последние годы страны также участвуют в крупных антитеррористических учениях в рамках ШОС.
Ранее сообщалось, что Россия стала главным военным партнером Китая, проводя больше всех совместных учений и имея больше военно-морских посещений и встреч на высшем уровне. В 2022 году Россия и Китай провели шесть совместных учений. Это самое большое количество за последние 20 лет.
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