13 августа 2023

SCMP: Россия побила рекорд по числу военных учений совместно с Китаем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, иностранная армия, мирная миссия2018, парад
РФ и Китай провели 45 мероприятий в рамках военного сотрудничества, пишет SCMP Фото:

Россия стала ключевым партнером Китая по числу совместных военных учений с 2012 года. Об этом сообщило гонконгское издание, отметив, что за этот период страны участвовали как минимум в 45 таких мероприятиях.

«По мере роста напряженности в отношениях с Западом военные учения между Китаем и Россией охватили самый широкий спектр областей, при этом наиболее распространены учения с боевой стрельбой и совместные спасательные операции. Китай принял участие как минимум в 45 учениях с участием России, в том числе в 20 двусторонних учениях, начиная с 18-го съезда партии в 2012 году», — сообщили журналисты газеты South China Morning Post.

Отмечается, что военное сотрудничество Китая и России не останавливалось даже в пандемию COVID-19. В последние годы страны также участвуют в крупных антитеррористических учениях в рамках ШОС.

Ранее сообщалось, что Россия стала главным военным партнером Китая, проводя больше всех совместных учений и имея больше военно-морских посещений и встреч на высшем уровне. В 2022 году Россия и Китай провели шесть совместных учений. Это самое большое количество за последние 20 лет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия стала ключевым партнером Китая по числу совместных военных учений с 2012 года. Об этом сообщило гонконгское издание, отметив, что за этот период страны участвовали как минимум в 45 таких мероприятиях. «По мере роста напряженности в отношениях с Западом военные учения между Китаем и Россией охватили самый широкий спектр областей, при этом наиболее распространены учения с боевой стрельбой и совместные спасательные операции. Китай принял участие как минимум в 45 учениях с участием России, в том числе в 20 двусторонних учениях, начиная с 18-го съезда партии в 2012 году», — сообщили журналисты газеты South China Morning Post. Отмечается, что военное сотрудничество Китая и России не останавливалось даже в пандемию COVID-19. В последние годы страны также участвуют в крупных антитеррористических учениях в рамках ШОС. Ранее сообщалось, что Россия стала главным военным партнером Китая, проводя больше всех совместных учений и имея больше военно-морских посещений и встреч на высшем уровне. В 2022 году Россия и Китай провели шесть совместных учений. Это самое большое количество за последние 20 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...