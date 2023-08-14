Экс-разведчик США Риттер: Россия начала успешную кампанию против украинской ПВО

14 августа 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили множество западных ПВО, которые есть у ВСУ, считает Скотт Риттер Фото: Capt. Adan Cazarez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие за последние несколько месяцев уничтожили большое количество западных систем ПВО, которыми пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. «Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена. Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО», — заявил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале Gegenpol. Бывший разведчик отметил, что ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили ЗРК Patriot. При этом Риттер добавил, что в Киеве предпочитают не упоминать о таких потерях. Ранее Украина потребовала, чтобы ей поставили 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot. В офисе президента Украины Владимира Зеленского уверены, что этого хватит, чтобы обеспечить полноценную защиту своей территории. Также Зеленский отмечал, что сейчас ПВО Украины работает с максимально возможной мощностью.

Российские военнослужащие за последние несколько месяцев уничтожили большое количество западных систем ПВО, которыми пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. «Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена. Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО», — заявил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале Gegenpol. Бывший разведчик отметил, что ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили ЗРК Patriot. При этом Риттер добавил, что в Киеве предпочитают не упоминать о таких потерях. Ранее Украина потребовала, чтобы ей поставили 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot. В офисе президента Украины Владимира Зеленского уверены, что этого хватит, чтобы обеспечить полноценную защиту своей территории. Также Зеленский отмечал, что сейчас ПВО Украины работает с максимально возможной мощностью.