Экс-разведчик США Риттер: Россия начала успешную кампанию против украинской ПВО

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ВС РФ уничтожили множество западных ПВО, которые есть у ВСУ, считает Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие за последние несколько месяцев уничтожили большое количество западных систем ПВО, которыми пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена. Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО», — заявил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале Gegenpol.

Бывший разведчик отметил, что ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили ЗРК Patriot. При этом Риттер добавил, что в Киеве предпочитают не упоминать о таких потерях.

Ранее Украина потребовала, чтобы ей поставили 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot. В офисе президента Украины Владимира Зеленского уверены, что этого хватит, чтобы обеспечить полноценную защиту своей территории. Также Зеленский отмечал, что сейчас ПВО Украины работает с максимально возможной мощностью.

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Российские военнослужащие за последние несколько месяцев уничтожили большое количество западных систем ПВО, которыми пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. «Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена. Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО», — заявил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале Gegenpol. Бывший разведчик отметил, что ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили ЗРК Patriot. При этом Риттер добавил, что в Киеве предпочитают не упоминать о таких потерях. Ранее Украина потребовала, чтобы ей поставили 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot. В офисе президента Украины Владимира Зеленского уверены, что этого хватит, чтобы обеспечить полноценную защиту своей территории. Также Зеленский отмечал, что сейчас ПВО Украины работает с максимально возможной мощностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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