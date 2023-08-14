Экс-разведчик США Риттер: Россия начала успешную кампанию против украинской ПВО

Российские военнослужащие за последние несколько месяцев уничтожили большое количество западных систем ПВО, которыми пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена. Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО», — заявил Скотт Риттер в
Бывший разведчик отметил, что ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили ЗРК Patriot. При этом Риттер добавил, что в Киеве предпочитают не упоминать о таких потерях.
Ранее Украина потребовала, чтобы ей поставили 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot. В офисе президента Украины Владимира Зеленского уверены, что этого хватит, чтобы обеспечить полноценную защиту своей территории. Также Зеленский отмечал, что сейчас ПВО Украины работает с максимально возможной мощностью.
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