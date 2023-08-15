15 августа 2023

Пермских школьников ждут на курсы управления беспилотниками с бесплатными обедами

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, оператор бпла
Двухнедельный обучающий интенсив по управлению беспилотниками стартует 11 сентября Фото:

В Перми школьников в течении двух недель будут бесплатно обучать пилотированию и обслуживанию беспилотников. Седьмая по счету образовательная программа стартует 11 сентября на базе центра одаренных детей «Академия первых». Согласно информации, размещенной на сайте центра, ребят будут бесплатно кормить во время обучения.

«Образовательная программа „Старт в проектную деятельность. Беспилотный транспорт“ начнется с 11 сентября. Школьников научат пилотированию и обслуживанию беспилотников для решения самых разных задач», — поясняют в «Академии первых».

Преподаватель образовательной программы Дмитрий Терехов отмечает, что благодаря курсу подрастающее поколение «получит первичные навыки и умения, которые в бедующем позволят развивать сферу беспилотных систем». Заявки на обучение принимаются до 27 августа, на интенсив ждут школьников от 13 до 17 лет.

В «Академии первых» также отмечают, что для участников образовательного курса предусмотрено бесплатное питание. Центр одаренных детей располагается на базе школы дизайна «Точка» (Пермь, ул. Василия Татищева, 7).

URA.RU рассказывало, что на базе пермских школ действуют инженерные классы, где учащиеся постигают азы авиастроения. Ребят, в том числе, обучают проектированию и пилотированию беспилотников, а также программированию и 3D печати. Такие курсы повышают шансы школьников поступить в инженерные вузы, а затем трудоустроиться на предприятия авиастроительного профиля.

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В Перми школьников в течении двух недель будут бесплатно обучать пилотированию и обслуживанию беспилотников. Седьмая по счету образовательная программа стартует 11 сентября на базе центра одаренных детей «Академия первых». Согласно информации, размещенной на сайте центра, ребят будут бесплатно кормить во время обучения. «Образовательная программа „Старт в проектную деятельность. Беспилотный транспорт“ начнется с 11 сентября. Школьников научат пилотированию и обслуживанию беспилотников для решения самых разных задач», — поясняют в «Академии первых». Преподаватель образовательной программы Дмитрий Терехов отмечает, что благодаря курсу подрастающее поколение «получит первичные навыки и умения, которые в бедующем позволят развивать сферу беспилотных систем». Заявки на обучение принимаются до 27 августа, на интенсив ждут школьников от 13 до 17 лет. В «Академии первых» также отмечают, что для участников образовательного курса предусмотрено бесплатное питание. Центр одаренных детей располагается на базе школы дизайна «Точка» (Пермь, ул. Василия Татищева, 7). URA.RU рассказывало, что на базе пермских школ действуют инженерные классы, где учащиеся постигают азы авиастроения. Ребят, в том числе, обучают проектированию и пилотированию беспилотников, а также программированию и 3D печати. Такие курсы повышают шансы школьников поступить в инженерные вузы, а затем трудоустроиться на предприятия авиастроительного профиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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