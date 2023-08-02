Зеленский: ПВО Украины работает на максимуме имеющихся сил

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
ПВО Украины развернуты на полную мощность, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины работает с максимально возможной мощностью. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«ПВО Украины работает на максимальной мощности», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что, несмотря на это, имеются некоторые повреждения после успешного попадания ВС РФ, особенно на юге Украины.

Ранее стало известно, что Украине необходимо приобрести 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы обеспечить полноценную защиту своей территории. Недавние атаки ВС РФ на Одессу выделили важность усиления систем противовоздушной обороны. В настоящее время Украина располагает всего двумя системами Patriot, что недостаточно для обеспечения полной защиты страны. Тяжело положение усиливает и то, что возможностей украинской ПВО не хватает для перехвата российских ракет «Оникс», которые были модернизированы, передает Pravda.Ru.

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Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины работает с максимально возможной мощностью. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «ПВО Украины работает на максимальной мощности», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что, несмотря на это, имеются некоторые повреждения после успешного попадания ВС РФ, особенно на юге Украины. Ранее стало известно, что Украине необходимо приобрести 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы обеспечить полноценную защиту своей территории. Недавние атаки ВС РФ на Одессу выделили важность усиления систем противовоздушной обороны. В настоящее время Украина располагает всего двумя системами Patriot, что недостаточно для обеспечения полной защиты страны. Тяжело положение усиливает и то, что возможностей украинской ПВО не хватает для перехвата российских ракет «Оникс», которые были модернизированы, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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