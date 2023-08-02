Зеленский: ПВО Украины работает на максимуме имеющихся сил

02 августа 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

ПВО Украины развернуты на полную мощность, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины работает с максимально возможной мощностью. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «ПВО Украины работает на максимальной мощности», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что, несмотря на это, имеются некоторые повреждения после успешного попадания ВС РФ, особенно на юге Украины. Ранее стало известно, что Украине необходимо приобрести 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы обеспечить полноценную защиту своей территории. Недавние атаки ВС РФ на Одессу выделили важность усиления систем противовоздушной обороны. В настоящее время Украина располагает всего двумя системами Patriot, что недостаточно для обеспечения полной защиты страны. Тяжело положение усиливает и то, что возможностей украинской ПВО не хватает для перехвата российских ракет «Оникс», которые были модернизированы, передает Pravda.Ru.

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины работает с максимально возможной мощностью. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «ПВО Украины работает на максимальной мощности», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что, несмотря на это, имеются некоторые повреждения после успешного попадания ВС РФ, особенно на юге Украины. Ранее стало известно, что Украине необходимо приобрести 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы обеспечить полноценную защиту своей территории. Недавние атаки ВС РФ на Одессу выделили важность усиления систем противовоздушной обороны. В настоящее время Украина располагает всего двумя системами Patriot, что недостаточно для обеспечения полной защиты страны. Тяжело положение усиливает и то, что возможностей украинской ПВО не хватает для перехвата российских ракет «Оникс», которые были модернизированы, передает Pravda.Ru.