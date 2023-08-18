18 августа 2023

В Челябинске мужчина напал на пенсионерку с молотком. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, молоток, инструмент, строительный молоток
Ранее мужчина был судим за тяжкие преступления Фото:

В Челябинске мужчина на улице ударил молотком по голове пенсионерку и сорвал с нее золотую цепочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«В Отдел полиции „Ленинский“ УМВД России по Челябинску обратилась 68-летняя горожанка. Она рассказала полицейским о нападении на нее незнакомца, который ударил ее молотком сзади, после чего сорвал с шеи золотую цепочку», — пояснили в ведомстве.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Челябинского рабочего. Подозреваемого спустя время задержали в Красноармейском районе области. Им оказался 62-летний ранее судимый за тяжкие преступления мужчина. В отношении его возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 (разбой) Уголовного кодекса РФ. В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ мужчина отправлен в изолятор временного содержания. Похищенную цепочку оперативники забрали у него при задержании.

Ранее в Челябинске мужчину избили и переехали машиной. Инцидент произошел на улице Монакова, 6А. Отец пострадавшего предполагает, что причиной нападения стал конфликт на фоне ревности. У мужчины установлены перелом челюсти и бедра, а также сотрясение мозга.

Мужчина напал на женщину на улице Челябинского рабочего в Ленинском районе
Мужчина напал на женщину на улице Челябинского рабочего в Ленинском районе
Цепочку у задержанного забрали
Цепочку у задержанного забрали

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В Челябинске мужчина на улице ударил молотком по голове пенсионерку и сорвал с нее золотую цепочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «В Отдел полиции „Ленинский“ УМВД России по Челябинску обратилась 68-летняя горожанка. Она рассказала полицейским о нападении на нее незнакомца, который ударил ее молотком сзади, после чего сорвал с шеи золотую цепочку», — пояснили в ведомстве. Инцидент произошел во дворе дома по улице Челябинского рабочего. Подозреваемого спустя время задержали в Красноармейском районе области. Им оказался 62-летний ранее судимый за тяжкие преступления мужчина. В отношении его возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 (разбой) Уголовного кодекса РФ. В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ мужчина отправлен в изолятор временного содержания. Похищенную цепочку оперативники забрали у него при задержании. Ранее в Челябинске мужчину избили и переехали машиной. Инцидент произошел на улице Монакова, 6А. Отец пострадавшего предполагает, что причиной нападения стал конфликт на фоне ревности. У мужчины установлены перелом челюсти и бедра, а также сотрясение мозга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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