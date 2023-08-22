Для нового пермского танкового батальона объявлен срочный сбор

Для нового пермского танкового батальона объявлен срочный сбор груза

23 августа 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Бойцам на фронте необходим различный инструмент Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае волонтеры объявили срочный сбор для нового танкового батальона, сформированного из прикамцев. Подробный список необходимого опубликован в telegram-канале «Прикамские витязи», всего в нем представлено 22 наименования. «Объявлен срочный сбор для пермского танкового батальона. Необходимы: семь генераторов различной мощности, четыре сварочных аппарата, электроды, угловые шлифмашинки („болгарки“), шуруповерты, гвозди отвертки саморезы, лопаты, электрокабель», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи». Уточняется также, что сбор продлится до 27 августа. Привезти инструмент можно в гуманитарный центр Прикамья, расположенный по адресу Крупской, 5. URA.RU рассказывало, что в Прикамье формируется новый добровольческий танковый батальон по примеру «Молота». Попасть в боевое подразделение могут жители в возрасте от 18 до 65 лет, не имеющие серьезных инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит, сифилис) и психических отклонений.

В Пермском крае волонтеры объявили срочный сбор для нового танкового батальона, сформированного из прикамцев. Подробный список необходимого опубликован в telegram-канале «Прикамские витязи», всего в нем представлено 22 наименования. «Объявлен срочный сбор для пермского танкового батальона. Необходимы: семь генераторов различной мощности, четыре сварочных аппарата, электроды, угловые шлифмашинки („болгарки“), шуруповерты, гвозди отвертки саморезы, лопаты, электрокабель», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи». Уточняется также, что сбор продлится до 27 августа. Привезти инструмент можно в гуманитарный центр Прикамья, расположенный по адресу Крупской, 5. URA.RU рассказывало, что в Прикамье формируется новый добровольческий танковый батальон по примеру «Молота». Попасть в боевое подразделение могут жители в возрасте от 18 до 65 лет, не имеющие серьезных инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит, сифилис) и психических отклонений.