22 августа 2023

Для нового пермского танкового батальона объявлен срочный сбор

Для нового пермского танкового батальона объявлен срочный сбор груза
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае волонтеры объявили срочный сбор для нового танкового батальона, сформированного из прикамцев. Подробный список необходимого опубликован в telegram-канале «Прикамские витязи», всего в нем представлено 22 наименования.

«Объявлен срочный сбор для пермского танкового батальона. Необходимы: семь генераторов различной мощности, четыре сварочных аппарата, электроды, угловые шлифмашинки („болгарки“), шуруповерты, гвозди отвертки саморезы, лопаты, электрокабель», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи». Уточняется также, что сбор продлится до 27 августа. Привезти инструмент можно в гуманитарный центр Прикамья, расположенный по адресу Крупской, 5.

URA.RU рассказывало, что в Прикамье формируется новый добровольческий танковый батальон по примеру «Молота». Попасть в боевое подразделение могут жители в возрасте от 18 до 65 лет, не имеющие серьезных инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит, сифилис) и психических отклонений.

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В Пермском крае волонтеры объявили срочный сбор для нового танкового батальона, сформированного из прикамцев. Подробный список необходимого опубликован в telegram-канале «Прикамские витязи», всего в нем представлено 22 наименования. «Объявлен срочный сбор для пермского танкового батальона. Необходимы: семь генераторов различной мощности, четыре сварочных аппарата, электроды, угловые шлифмашинки („болгарки“), шуруповерты, гвозди отвертки саморезы, лопаты, электрокабель», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи». Уточняется также, что сбор продлится до 27 августа. Привезти инструмент можно в гуманитарный центр Прикамья, расположенный по адресу Крупской, 5. URA.RU рассказывало, что в Прикамье формируется новый добровольческий танковый батальон по примеру «Молота». Попасть в боевое подразделение могут жители в возрасте от 18 до 65 лет, не имеющие серьезных инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит, сифилис) и психических отклонений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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