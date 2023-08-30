В рыбных пельменях челябинского производства горбушу заменили свининой

30 августа 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Россельхознадзор направил обращения в минсельхоз и челябинскую ветслужбу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предприятие из Челябинской области изготовило партию пельменей «Горбуша», использовав вместо рыбы свинину и говядину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «При оформлении производственного сертификата на пельмени рыбные „Горбуша“ в качестве сырья использовалась говядина и свинина. Общий вес партии составил 300 килограммов», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. В ведомстве отметили, что действия нарушили законы о ветеринарии, качестве и безопасности пищи, а также работе с ветдокументами. Информацию направили в государственную ветслужбу и минсельхоз региона.

Предприятие из Челябинской области изготовило партию пельменей «Горбуша», использовав вместо рыбы свинину и говядину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «При оформлении производственного сертификата на пельмени рыбные „Горбуша“ в качестве сырья использовалась говядина и свинина. Общий вес партии составил 300 килограммов», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. В ведомстве отметили, что действия нарушили законы о ветеринарии, качестве и безопасности пищи, а также работе с ветдокументами. Информацию направили в государственную ветслужбу и минсельхоз региона.