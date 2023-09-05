Челябинский депутат отрицает причастность к разрушению моста к детскому лагерю

05 сентября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Из-за сломанного моста доставлять детей в лагерь Юрюзани стало невозможно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Депутат Катав-Ивановского райсобрания (Челябинская область) Евгений Калиничев отрицает причастность к разрушению моста в детском лагере «Золотой родник» Юрюзани. Как Калиничев заявил URA.RU, он, напротив, сохранил в городе объект, который могли продать на сторону. «После завершения смен пожарные проводили на площадке лагеря кустовое совещание. До этого сотрудники детского учреждения демонтировали насосы, убрали на зиму электрокабели. Видимо, пожарным воды не хватило. Послали за ней. Водитель испугался, что не проедет, и резко затормозил. Мост повело. Меня в то время в „Золотом роднике“ не было. А с лагерем я стал связан позже, когда по просьбе тогдашнего главы Юрюзани Николая Рудакова пытался уберечь его от продажи в Екатеринбург», — сообщил URA.RU Калиничев. Рудаков отметил, что в 2004 году в Юрюзани пострадало два моста, второй снесло на очистных сооружениях. Мост в лагере половодье разрушило двумя годами позже. Для лагеря объект длиной в 100 метров всегда имел первостепенное значение: других подъездных путей нет, и без моста учреждение работать не может. Один из работавших в те годы в администрации района собеседников, пожелавший не называть фамилии, сказал URA.RU, что объект можно было сохранить, если бы отремонтировали «свинку»: вместо этого 100 тысяч рублей муниципалитет потратил на восстановление внешнего покрытия. «После работы детских смен в лагере семинар проводил бывший депутат Госдумы с помощниками. Был ли на мероприятии Калиничев, сейчас не помню. После разрушения моста последние смены прошли в 2005 году. Я уже не работала в учреждении. В 2006 году работу пытались возобновить, но не вышло», — отметила URA.RU работавшая в 2004 году директором «Золотого родника» Татьяна Лежнина. Собеседники по прошествии лет привели разные сведения. Бывший сотрудник юрюзанского завода, которому принадлежал лагерь, Вячеслав Заболотнов сказал, что мост разрушили до мероприятия, а Калиничева на семинаре не было. При этом добавил: постоянно в ходе мероприятия в лагере не находился. Другой очевидец, работавший в лагере, сослался на коллег, утверждавших, что Калиничев все-таки играл в футбол в команде-сопернице помощников депутата Госдумы. Сам Калиничев заявил, что выкупив у завода-банкрота лагерь за 700 тысяч рублей, продал его через три года по просьбе главы за два миллиона муниципалитету, поскольку в цену заложил расходы на содержание. Сотрудник же лагеря сослался на трудовую книжку, согласно которой все годы получал зарплату муниципальными деньгами. В пресс-службе администрации района URA.RU уточнили, что подростки Юрюзани летом отдыхают в двух школьных лагерях, загородном лагере Катав-Ивановска и палаточных лагерях на озерах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Катав-Ивановского райсобрания (Челябинская область) Евгений Калиничев отрицает причастность к разрушению моста в детском лагере «Золотой родник» Юрюзани. Как Калиничев заявил URA.RU, он, напротив, сохранил в городе объект, который могли продать на сторону. «После завершения смен пожарные проводили на площадке лагеря кустовое совещание. До этого сотрудники детского учреждения демонтировали насосы, убрали на зиму электрокабели. Видимо, пожарным воды не хватило. Послали за ней. Водитель испугался, что не проедет, и резко затормозил. Мост повело. Меня в то время в „Золотом роднике“ не было. А с лагерем я стал связан позже, когда по просьбе тогдашнего главы Юрюзани Николая Рудакова пытался уберечь его от продажи в Екатеринбург», — сообщил URA.RU Калиничев. Рудаков отметил, что в 2004 году в Юрюзани пострадало два моста, второй снесло на очистных сооружениях. Мост в лагере половодье разрушило двумя годами позже. Для лагеря объект длиной в 100 метров всегда имел первостепенное значение: других подъездных путей нет, и без моста учреждение работать не может. Один из работавших в те годы в администрации района собеседников, пожелавший не называть фамилии, сказал URA.RU, что объект можно было сохранить, если бы отремонтировали «свинку»: вместо этого 100 тысяч рублей муниципалитет потратил на восстановление внешнего покрытия. «После работы детских смен в лагере семинар проводил бывший депутат Госдумы с помощниками. Был ли на мероприятии Калиничев, сейчас не помню. После разрушения моста последние смены прошли в 2005 году. Я уже не работала в учреждении. В 2006 году работу пытались возобновить, но не вышло», — отметила URA.RU работавшая в 2004 году директором «Золотого родника» Татьяна Лежнина. Собеседники по прошествии лет привели разные сведения. Бывший сотрудник юрюзанского завода, которому принадлежал лагерь, Вячеслав Заболотнов сказал, что мост разрушили до мероприятия, а Калиничева на семинаре не было. При этом добавил: постоянно в ходе мероприятия в лагере не находился. Другой очевидец, работавший в лагере, сослался на коллег, утверждавших, что Калиничев все-таки играл в футбол в команде-сопернице помощников депутата Госдумы. Сам Калиничев заявил, что выкупив у завода-банкрота лагерь за 700 тысяч рублей, продал его через три года по просьбе главы за два миллиона муниципалитету, поскольку в цену заложил расходы на содержание. Сотрудник же лагеря сослался на трудовую книжку, согласно которой все годы получал зарплату муниципальными деньгами. В пресс-службе администрации района URA.RU уточнили, что подростки Юрюзани летом отдыхают в двух школьных лагерях, загородном лагере Катав-Ивановска и палаточных лагерях на озерах.