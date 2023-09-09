Выборы в Екатеринбурге проходят в два дня Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Бондаренко («Единая Россия»), пытающаяся переизбраться по округу №23 (Чкаловский район), заявила URA.RU о скупке голосов. В подтверждение своих слов она прислала видео.

На нем 15-летний подросток в манишке «социального проекта „Забота“» раздает флаеры с QR-кодом, по которому можно заказать сахар по цене 30 рублей за килограмм. На вопрос, кто установил такую цену, парень отвечает «Владислав Яхин». Это самовыдвиженец, который оппонирует Бондаренко при поддержке враждебного мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). О том, что команда Кочеткова реализует подобный проект по всему городу, URA.RU сообщало еще в июле.

На другом видео, отправленном Бондаренко в редакцию, молодой человек передает покупателю сахар вместе с газетой Яхина. «Я направила жалобу в Чкаловскую территориальную избирательную комиссию [ТИК]. Оттуда материалы ушли в МВД», — поделилась Бондаренко. Яхин, в свою очередь, заявил корреспонденту, что никакого отношения к акции не имеет.

Кроме того, о странных молодых людях в белых кепках на территории 18-го округа (поселок Садовый) рассказал спикер думы Игорь Володин (представляет кочетковский пул). По его словам, они не дают избирателям пройти на один из участков. Он вызывал полицию. Глава Ленинской ТИК — основного распорядителя выборов — Вадим Антошин сказал, что жалоб по этому поводу не поступало.

Выборы в гордуму проходят в два дня — 9 и 10 сентября. URA.RU следит за ними в режиме онлайн.