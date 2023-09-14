В сгоревшей Сосьве завершили строительство домов для погорельцев. Фото

15 сентября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Дома и участки полностью готовы для проживания погорельцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Сосьве (Свердловская область) завершено строительство домов для погорельцев, которые потеряли свое жилье во время сильного пожара весной 2023 года. Об этом сообщает департамент информационной политики (ДИП), «В многоквартирном доме в Сосьве новоселов ждут 65 квартир с чистовой отделкой, полностью готовых к заселению. Установлена вся сантехника, бойлеры, электрические плиты, на пол постелен линолеум, установлены межкомнатные двери. В новые квартиры переедет 54 семьи», — сообщают представители правительства. Также построено 34 коттеджа с мансардным этажом и площадью от 42 до 90 кв. м. Во всех отстроенных домах внутри есть чистовая отделка под ключ, сантехника, котел отопления и водонагреватель, на кухне установлена электроплита с духовкой, а на участках пробурены скважины и устроены автономные канализации. «Кроме того, смонтированы четыре домокомплекта в Шайдурихе. Еще три дома полностью готовы», — уточнили в ДИП. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил первые ключи от индивидуальных домов жителям поселка Сосьва. Также глава региона ездил в населенный пункт, чтобы проконтролировать ход строительства домов. Пожар в Сосьве произошел днем 25 апреля. Площадь возгорания достигла девять тысяч квадратных метров, более 100 домов сгорели, два человека погибли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сосьве (Свердловская область) завершено строительство домов для погорельцев, которые потеряли свое жилье во время сильного пожара весной 2023 года. Об этом сообщает департамент информационной политики (ДИП), «В многоквартирном доме в Сосьве новоселов ждут 65 квартир с чистовой отделкой, полностью готовых к заселению. Установлена вся сантехника, бойлеры, электрические плиты, на пол постелен линолеум, установлены межкомнатные двери. В новые квартиры переедет 54 семьи», — сообщают представители правительства. Также построено 34 коттеджа с мансардным этажом и площадью от 42 до 90 кв. м. Во всех отстроенных домах внутри есть чистовая отделка под ключ, сантехника, котел отопления и водонагреватель, на кухне установлена электроплита с духовкой, а на участках пробурены скважины и устроены автономные канализации. «Кроме того, смонтированы четыре домокомплекта в Шайдурихе. Еще три дома полностью готовы», — уточнили в ДИП. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил первые ключи от индивидуальных домов жителям поселка Сосьва. Также глава региона ездил в населенный пункт, чтобы проконтролировать ход строительства домов. Пожар в Сосьве произошел днем 25 апреля. Площадь возгорания достигла девять тысяч квадратных метров, более 100 домов сгорели, два человека погибли.