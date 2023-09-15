В Челябинске до конца месяца ограничат движение транспорта по улице Цинковой. Карта

16 сентября 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

Движение зароют из-за реконструкции участка теплотрассы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске из-за реконструкции участка теплосетей до 30 сентября ограничат движение транспорта по улице Цинковой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале. «В связи с проведением работ по реконструкции участка теплосетей до 30 сентября закрыто движение транспорта по улице Цинковой в районе дома № 4 по Комсомольскому проспекту. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свои маршруты», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска. Ранее в Металлургическом районе Челябинска до 18 сентября закрыли движение транспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Дорогу также перекрыли в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы. Движение закроют в районе дома №4 по Комсомольскому проспекту Фото с официального telegram-канала администрации Челябинска

В Челябинске из-за реконструкции участка теплосетей до 30 сентября ограничат движение транспорта по улице Цинковой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале. «В связи с проведением работ по реконструкции участка теплосетей до 30 сентября закрыто движение транспорта по улице Цинковой в районе дома № 4 по Комсомольскому проспекту. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свои маршруты», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска. Ранее в Металлургическом районе Челябинска до 18 сентября закрыли движение транспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Дорогу также перекрыли в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы.