В Челябинске из-за реконструкции участка теплосетей до 30 сентября ограничат движение транспорта по улице Цинковой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале.
«В связи с проведением работ по реконструкции участка теплосетей до 30 сентября закрыто движение транспорта по улице Цинковой в районе дома № 4 по Комсомольскому проспекту. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свои маршруты», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.
Ранее в Металлургическом районе Челябинска до 18 сентября закрыли движение транспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Дорогу также перекрыли в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы.
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