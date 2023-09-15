15 сентября 2023

В Челябинске до конца месяца ограничат движение транспорта по улице Цинковой. Карта

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Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , пешеходы, перекрытие движения, ограничение движения
Движение зароют из-за реконструкции участка теплотрассы Фото:

В Челябинске из-за реконструкции участка теплосетей до 30 сентября ограничат движение транспорта по улице Цинковой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале.

«В связи с проведением работ по реконструкции участка теплосетей до 30 сентября закрыто движение транспорта по улице Цинковой в районе дома № 4 по Комсомольскому проспекту. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свои маршруты», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

Ранее в Металлургическом районе Челябинска до 18 сентября закрыли движение транспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Дорогу также перекрыли в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы.

Движение закроют в районе дома №4 по Комсомольскому проспекту
Движение закроют в районе дома №4 по Комсомольскому проспекту

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В Челябинске из-за реконструкции участка теплосетей до 30 сентября ограничат движение транспорта по улице Цинковой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале. «В связи с проведением работ по реконструкции участка теплосетей до 30 сентября закрыто движение транспорта по улице Цинковой в районе дома № 4 по Комсомольскому проспекту. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свои маршруты», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска. Ранее в Металлургическом районе Челябинска до 18 сентября закрыли движение транспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Дорогу также перекрыли в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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