В Екатеринбурге загорелся «Птичий рынок». Видео 23 сентября 2023 в 20:17 Размер текста - 17 + В Екатеринбурге загорелся Верх-Исетский рынок Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Екатеринбурге начался пожар на Верх-Исетском рынке («Птичий рынок»). Об этом рассказали очевидцы. «Горит рынок Верх-Исетский», — пишет telegram-канал со ссылкой на очевидца. Среди местных жителей города торговая точка по адресу Халтурина,37 получила неофициальное название — «Птичий рынок». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там отметили, что сообщение о пожаре на улице Халтурина поступило в 19:57 часов. По предварительной информации, на объекте торговли горит павильон. «Тушение пожара осложняется тем, что павильоны находятся под электрическим напряжением. Существует угроза распространения на соседние павильоны», — рассказали в ГУ МЧС. В тушении пожара участвуют 16 человек и пять единиц техники. Обновлено в 20:38, добавлен комментарий регионального ГУ МЧС. «В 20:28 часов огнеборцы локализовали пожар. Сотрудники МЧС прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — подытожили в пресс-службе. В Екатеринбурге начался пожар на Верх-Исетском рынке («Птичий рынок»). Об этом рассказали очевидцы. «Горит рынок Верх-Исетский», — пишет telegram-канал со ссылкой на очевидца. Среди местных жителей города торговая точка по адресу Халтурина,37 получила неофициальное название — «Птичий рынок». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там отметили, что сообщение о пожаре на улице Халтурина поступило в 19:57 часов. По предварительной информации, на объекте торговли горит павильон. «Тушение пожара осложняется тем, что павильоны находятся под электрическим напряжением. Существует угроза распространения на соседние павильоны», — рассказали в ГУ МЧС. В тушении пожара участвуют 16 человек и пять единиц техники. Обновлено в 20:38, добавлен комментарий регионального ГУ МЧС. «В 20:28 часов огнеборцы локализовали пожар. Сотрудники МЧС прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — подытожили в пресс-службе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям