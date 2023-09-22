22 сентября 2023

В Екатеринбурге загорелся «Птичий рынок». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Ленинградском вокзале в Москве. Москва, мчс, пожар, ленинградский вокзал, ликвидация пожара, пожарные
В Екатеринбурге загорелся Верх-Исетский рынок Фото:

В Екатеринбурге начался пожар на Верх-Исетском рынке («Птичий рынок»). Об этом рассказали очевидцы.

«Горит рынок Верх-Исетский», — пишет telegram-канал со ссылкой на очевидца. Среди местных жителей города торговая точка по адресу Халтурина,37 получила неофициальное название — «Птичий рынок».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там отметили, что сообщение о пожаре на улице Халтурина поступило в 19:57 часов. По предварительной информации, на объекте торговли горит павильон.

«Тушение пожара осложняется тем, что павильоны находятся под электрическим напряжением. Существует угроза распространения на соседние павильоны», — рассказали в ГУ МЧС. В тушении пожара участвуют 16 человек и пять единиц техники.

Обновлено в 20:38, добавлен комментарий регионального ГУ МЧС.

«В 20:28 часов огнеборцы локализовали пожар. Сотрудники МЧС прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — подытожили в пресс-службе.

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В Екатеринбурге начался пожар на Верх-Исетском рынке («Птичий рынок»). Об этом рассказали очевидцы. «Горит рынок Верх-Исетский», — пишет telegram-канал со ссылкой на очевидца. Среди местных жителей города торговая точка по адресу Халтурина,37 получила неофициальное название — «Птичий рынок». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там отметили, что сообщение о пожаре на улице Халтурина поступило в 19:57 часов. По предварительной информации, на объекте торговли горит павильон. «Тушение пожара осложняется тем, что павильоны находятся под электрическим напряжением. Существует угроза распространения на соседние павильоны», — рассказали в ГУ МЧС. В тушении пожара участвуют 16 человек и пять единиц техники. Обновлено в 20:38, добавлен комментарий регионального ГУ МЧС. «В 20:28 часов огнеборцы локализовали пожар. Сотрудники МЧС прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — подытожили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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