В Екатеринбурге начался пожар на Верх-Исетском рынке («Птичий рынок»). Об этом рассказали очевидцы.
«Горит рынок Верх-Исетский», — пишет telegram-канал со ссылкой на очевидца. Среди местных жителей города торговая точка по адресу Халтурина,37 получила неофициальное название — «Птичий рынок».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там отметили, что сообщение о пожаре на улице Халтурина поступило в 19:57 часов. По предварительной информации, на объекте торговли горит павильон.
«Тушение пожара осложняется тем, что павильоны находятся под электрическим напряжением. Существует угроза распространения на соседние павильоны», — рассказали в ГУ МЧС. В тушении пожара участвуют 16 человек и пять единиц техники.
Обновлено в 20:38, добавлен комментарий регионального ГУ МЧС.
«В 20:28 часов огнеборцы локализовали пожар. Сотрудники МЧС прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — подытожили в пресс-службе.
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