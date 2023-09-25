Студент из Ижевска приехал в Екатеринбург и стал жертвой банды похитителей. Фото

25 сентября 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

На прошлом заседании лишь один из членов банды полностью признал свою вину Фото: Илья Московец © URA.RU Студент из Ижевска Артем Степаненко в 2022-м приехал в Екатеринбург, чтобы заработать 50 тысяч рублей, а стал жертвой банды пяти мужчин, которые похитили его и вымогали у него 500 тысяч рублей. 25 сентября в Свердловской областном суде прошло второе заседание по делу группировки, на котором, в отличие от первого, присутствовал потерпевший. Свидетелем заседания стал корреспондент URA.RU. Степаненко присутствовал на суде по видеосвязи. В начале заседания он рассказал свою версию событий, произошедших в конце октября 2022-го. Потерпевший учился на втором курсе на юридическом факультете, часто подрабатывал охранником. В соцсетях он нашел предложение о работе в Екатеринбурге. По его словам, нужно было перевезти 500 тысяч рублей из одного места в другое. За это полагалось 10% — 50 тысяч рублей. Недолго думая, Степаненко списался с автором объявления и договорился приехать в Екатеринбург. Родным он об этом не рассказал, а с собой взял друга, которому тоже толком ничего не объяснил. В столицу Урала потерпевший приехал в десять утра. Он остановился у торгового центра «Мега», где прождал до 17 часов. После этого ему скинули адрес квартиры, откуда нужно было забрать деньги. Идти туда Степаненко решил один, а друга оставил в машине. Дверь в квартиру пострадавшему слегка приоткрыли, оттуда вытянулась, по его словам, женская рука с черным средним пакетом. Он молча забрал его и пошел к лифту, где его оставили двое участников банды. Один из них представился сотрудником Росгвардии (это был Глеб Васильев) и показал удостоверение, другой — внуком женщины, у которой Степаненко забрал пакет. «Внук» обвинил юношу в воровстве. После этого мужчины стали бить Степаненко и толкать к лифту, угрожая тем, что отправят его в тюрьму. Испугавшись, Степаненко прошел с мужчинами до их автомобиля, где сидел третий член банды. Студента посадили в машину и стали требовать с него 500 тысяч рублей. При этом его били по щекам и затылку. Группировка грозилась сдать потерпевшего в полицию. На суде он сам признал, что не понимал, за что его хотели якобы увезти в отдел. «Я поверил, что они сотрудники Росгвардии, просто очень жесткие», — заявил Степаненко в суде. Мужчины несколько часов возили студента из Ижевска по Академическому району. Они два раза останавливались, давали Степаненко телефон, чтобы тот звонил и искал деньги. Потерпевший пару раз набирал маме. Позднее он отправил ей свою геоточку, а та вызвала полицию. Пока силовики ехали, то Степаненко отдал банде золотую цепочку с крестом, которую следствие оценило в 151 тысячу рублей. Однако один из членов банды позднее собственноручно вернул ее студенту, когда к ним подъехал отряд ППС. Силовики забрали Степаненко в отдел, где он объяснил им ситуацию. Позднее они задержали членов банды. Ими оказались 28-летний Ренат Ниязов (по версии следствия, является организатором группы), 23-летний Семен Шолев, 22-летний Глеб Белых, 26-летний росгвардеец Глеб Васильев и 22-летний Константин Марков. Их обвиняют в похищении людей, вымогании денежных средств и грабеже. Кроме Степаненко, за ними числится еще, как минимум, один криминальный случай. На первом заседании, 18 сентября, четверо мужчин не признались, что действовали в рамках группировки, полностью вину признал лишь Васильев. Меру пресечения банде еще не выбрали. Следующее заседание пройдет 26 сентября в 14:00. Глеб Васильев на суде прятал лицо Фото: Илья Московец © URA.RU На заседании Ренат Ниязов спрашивал у Степаненко, почему тот приехал на дело в медицинской маске. Тот ответил, что сделал это просто так, а не в целях конспирации Фото: Илья Московец © URA.RU На первом заседании судья попросил, чтобы мужчин в следующий раз рассадили — однако этого не сделали Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студент из Ижевска Артем Степаненко в 2022-м приехал в Екатеринбург, чтобы заработать 50 тысяч рублей, а стал жертвой банды пяти мужчин, которые похитили его и вымогали у него 500 тысяч рублей. 25 сентября в Свердловской областном суде прошло второе заседание по делу группировки, на котором, в отличие от первого, присутствовал потерпевший. Свидетелем заседания стал корреспондент URA.RU. Степаненко присутствовал на суде по видеосвязи. В начале заседания он рассказал свою версию событий, произошедших в конце октября 2022-го. Потерпевший учился на втором курсе на юридическом факультете, часто подрабатывал охранником. В соцсетях он нашел предложение о работе в Екатеринбурге. По его словам, нужно было перевезти 500 тысяч рублей из одного места в другое. За это полагалось 10% — 50 тысяч рублей. Недолго думая, Степаненко списался с автором объявления и договорился приехать в Екатеринбург. Родным он об этом не рассказал, а с собой взял друга, которому тоже толком ничего не объяснил. В столицу Урала потерпевший приехал в десять утра. Он остановился у торгового центра «Мега», где прождал до 17 часов. После этого ему скинули адрес квартиры, откуда нужно было забрать деньги. Идти туда Степаненко решил один, а друга оставил в машине. Дверь в квартиру пострадавшему слегка приоткрыли, оттуда вытянулась, по его словам, женская рука с черным средним пакетом. Он молча забрал его и пошел к лифту, где его оставили двое участников банды. Один из них представился сотрудником Росгвардии (это был Глеб Васильев) и показал удостоверение, другой — внуком женщины, у которой Степаненко забрал пакет. «Внук» обвинил юношу в воровстве. После этого мужчины стали бить Степаненко и толкать к лифту, угрожая тем, что отправят его в тюрьму. Испугавшись, Степаненко прошел с мужчинами до их автомобиля, где сидел третий член банды. Студента посадили в машину и стали требовать с него 500 тысяч рублей. При этом его били по щекам и затылку. Группировка грозилась сдать потерпевшего в полицию. На суде он сам признал, что не понимал, за что его хотели якобы увезти в отдел. «Я поверил, что они сотрудники Росгвардии, просто очень жесткие», — заявил Степаненко в суде. Мужчины несколько часов возили студента из Ижевска по Академическому району. Они два раза останавливались, давали Степаненко телефон, чтобы тот звонил и искал деньги. Потерпевший пару раз набирал маме. Позднее он отправил ей свою геоточку, а та вызвала полицию. Пока силовики ехали, то Степаненко отдал банде золотую цепочку с крестом, которую следствие оценило в 151 тысячу рублей. Однако один из членов банды позднее собственноручно вернул ее студенту, когда к ним подъехал отряд ППС. Силовики забрали Степаненко в отдел, где он объяснил им ситуацию. Позднее они задержали членов банды. Ими оказались 28-летний Ренат Ниязов (по версии следствия, является организатором группы), 23-летний Семен Шолев, 22-летний Глеб Белых, 26-летний росгвардеец Глеб Васильев и 22-летний Константин Марков. Их обвиняют в похищении людей, вымогании денежных средств и грабеже. Кроме Степаненко, за ними числится еще, как минимум, один криминальный случай. На первом заседании, 18 сентября, четверо мужчин не признались, что действовали в рамках группировки, полностью вину признал лишь Васильев. Меру пресечения банде еще не выбрали. Следующее заседание пройдет 26 сентября в 14:00.