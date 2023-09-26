Мизулина возмутилась «повестке в школу» для родителей одной из учениц. Фото

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Школа № 22. Екатеринбург, образование, вход в школу, ученица, школьница
Мать школьника вызвали в учебное заведение через повестку Фото:

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина удивилась, что школа отправила матери ученика «повестку в школу» для вызова к директору. Соответствующую фотографию Мизулиной отправила мама одной школьницы.

«Повестка в школу. Прислала мама одной школьницы. Ее таким образом вызвали к директору. Она возмущена до предела такими методами работы. Нездоровая фантазия, разделяю возмущение», — написала Екатерина Мизулина в Telegram. В повестке, подписанной директором одной из школ, сказано, что матери ученика необходимо явиться в учебное заведение к определенному времени.

Фото:

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Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина удивилась, что школа отправила матери ученика «повестку в школу» для вызова к директору. Соответствующую фотографию Мизулиной отправила мама одной школьницы. «Повестка в школу. Прислала мама одной школьницы. Ее таким образом вызвали к директору. Она возмущена до предела такими методами работы. Нездоровая фантазия, разделяю возмущение», — написала Екатерина Мизулина в Telegram. В повестке, подписанной директором одной из школ, сказано, что матери ученика необходимо явиться в учебное заведение к определенному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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