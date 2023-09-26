Мать школьника вызвали в учебное заведение через повестку
Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина удивилась, что школа отправила матери ученика «повестку в школу» для вызова к директору. Соответствующую фотографию Мизулиной отправила мама одной школьницы.
«Повестка в школу. Прислала мама одной школьницы. Ее таким образом вызвали к директору. Она возмущена до предела такими методами работы. Нездоровая фантазия, разделяю возмущение», —
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