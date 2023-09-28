Суд изменил порядок рассмотрения дела об избиении челябинского адвоката Кошмана

Суд изучит все материалы уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 28 сентября на очередном заседании по делу о нападении на адвоката Николая Кошмана изменил порядок рассмотрения дела с особого на общий. Как пояснил URA.RU адвокат обвиняемого Ильи Ломоносова — Никита Дементьев, суд сделал это, чтобы не ставить под сомнения законность приговора.

«Чтобы не создавать каких-либо препятствий для вынесения законного приговора, суд поменял порядок рассмотрения с особого на общий. Чтобы не ставить под сомнения законность вынесенного решения суд решил исследовать все материалы дела», — сообщил URA.RU Дементьев.

По словам адвоката, на решение суда повлияли показания Ломоносова. А именно уточнение позиции обвиняемого в отношении предъявленного обвинения. Суд усмотрел противоречия между тем, что Ломоносов признает вину и определенным фактом, который изложен в обвинении, и какое отношение к этому факту имеет сам обвиняемый.

Данным фактом стал квалифицирующий признак. Ломоносова обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенное в составе организованной группы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Полностью признав вину в совершенном преступлении он пояснил суду, что не в курсе использовалось ли в нападении какое-либо оружие. Это и стало основанием для подробного рассмотрения дела.

Теперь, когда суд решил провести полный разбор материалов уголовного дела, рассмотрение по существу затянется. URA.RU связалось с Кошманом, чтобы выяснить поменял ли он свою позицию по поводу присутствия на заседаниях. Адвокат ответил, что его позиция не изменилась. Он все также продолжит игнорировать судебный процесс и не примет извинений Ломоносова.

На Кошмана напали в начале марта у подъезда его дома. Его сильно избили, сломали несколько костей. После заявления в полицию, в котором адвокат указал, что его избивали двое мужчин, оперативники приступили к поиску. Спустя месяц был задержан первый нападавший — Ломоносов. На избрании меры пресечения он признал вину и попросил прощения у Кошмана. При этом не стал называть мотивов преступления, заявив, что они были личными.