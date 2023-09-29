В Германии восхитились новой стратегией российских войск на Украине

Российские войска успешно уничтожают украинские истребители, запуская беспилотники-камикадзе типа «Ланцет». Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
«Запуская самые современные дроны-камикадзе со своей, российской территории, Кремль, несмотря на расстояние, бьет наверняка», — написал Юлиан Репке в газете Bild (заблокировано в РФ). Он добавил, что за восемь дней российская армия неоднократно поражала цели на аэродромах на юге и западе Украины.
Ранее украинские военные назвали российский беспилотник «Ланцет» одной из главнейших угроз, с которой сталкивались артиллеристы. Дроны показали свою эффективность против западной техники.
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