29 сентября 2023

В Германии восхитились новой стратегией российских войск на Украине

Bild: российские «Ланцеты» обходят ПВО и уничтожают истребители ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Российская армия успешно уничтожает цели на украинских аэродромах беспилотниками-камикадзе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска успешно уничтожают украинские истребители, запуская беспилотники-камикадзе типа «Ланцет». Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Запуская самые современные дроны-камикадзе со своей, российской территории, Кремль, несмотря на расстояние, бьет наверняка», — написал Юлиан Репке в газете Bild (заблокировано в РФ). Он добавил, что за восемь дней российская армия неоднократно поражала цели на аэродромах на юге и западе Украины.

Ранее украинские военные назвали российский беспилотник «Ланцет» одной из главнейших угроз, с которой сталкивались артиллеристы. Дроны показали свою эффективность против западной техники.

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Российские войска успешно уничтожают украинские истребители, запуская беспилотники-камикадзе типа «Ланцет». Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке. «Запуская самые современные дроны-камикадзе со своей, российской территории, Кремль, несмотря на расстояние, бьет наверняка», — написал Юлиан Репке в газете Bild (заблокировано в РФ). Он добавил, что за восемь дней российская армия неоднократно поражала цели на аэродромах на юге и западе Украины. Ранее украинские военные назвали российский беспилотник «Ланцет» одной из главнейших угроз, с которой сталкивались артиллеристы. Дроны показали свою эффективность против западной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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