Транспорт приходится ждать дольше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вечером 3 октября на дорогах Перми образовались пробки в восемь баллов. На центральных улицах движение затруднено, а транспорт отстает от расписания.

«Заторы образовались на улицах Пушкина, Ленина, Екатерининской, Куйбышева, Героев Хасана, Чкалова, на Комсомольском проспекте, шоссе Космонавтов, Стахановской, Локомотивной, Плеханова, Попова, Спешилова. Также движение затруднено на Коммунальном мосту», — сообщают в департаменте транспорта Перми.

Пассажиров предупреждают о длительном ожидании транспорта. Из-за пробок автобусы отстают от расписания на 20 минут.