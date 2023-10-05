Муфтий объяснил, можно ли мусульманам есть свинину, найденную в халяльной колбасе в Екатеринбурге

Муфтий Аляутдинов: греха за употребление поддельного «халяля» нет

06 октября 2023 в 00:54 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге в колбасе нашли свинину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За употребление свинины, которую нашли в колбасе на прилавках в Екатеринбурге, для мусульманина греха не будет. Об этом заявил зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. «Наличие ДНК свиньи в выдаваемой под видом „халяль“ продукции на Урале — это сфера ответственности производителя. Если мясо или продукт оказались не халяльными, но выдавался за разрешенное для мусульманина, а покупатель его употребил по незнанию, на нем греха не будет», — передает слова Ильдара Аляутдинова РИА Новости. По словам муфтия Москвы, мусульмане могут оступиться в выборе продукции, но это будет не их вина. Перед приобретением продуктов необходимо ориентироваться на нормы шариата (свод законов ислама — прим. URA.RU) и обращать внимание на знак «халяль», посоветовал Ильдар Аляутдинов. Ранее URA.RU сообщало, что в конце сентября на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе, произведенной в Челябинской области, нашли свинину. Производителям сделали замечание и направили дела в прокуратуру Свердловской области.

За употребление свинины, которую нашли в колбасе на прилавках в Екатеринбурге, для мусульманина греха не будет. Об этом заявил зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. «Наличие ДНК свиньи в выдаваемой под видом „халяль“ продукции на Урале — это сфера ответственности производителя. Если мясо или продукт оказались не халяльными, но выдавался за разрешенное для мусульманина, а покупатель его употребил по незнанию, на нем греха не будет», — передает слова Ильдара Аляутдинова РИА Новости. По словам муфтия Москвы, мусульмане могут оступиться в выборе продукции, но это будет не их вина. Перед приобретением продуктов необходимо ориентироваться на нормы шариата (свод законов ислама — прим. URA.RU) и обращать внимание на знак «халяль», посоветовал Ильдар Аляутдинов. Ранее URA.RU сообщало, что в конце сентября на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе, произведенной в Челябинской области, нашли свинину. Производителям сделали замечание и направили дела в прокуратуру Свердловской области.