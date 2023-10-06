06 октября 2023

РИАН: «Накидка» российских танков способна отклонять ракеты Javelin

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ОНФ, отправка автомобилей на СВО. Челябинск, т34, танк т 34
Маскировочное покрытие «Накидка» российских танков может отражать ракеты Фото:
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Специальное маскировочное покрытие «Накидка», делающее танки Т-90М «Прорыв-3» практически невидимыми, продемонстрировало способность отклонять американские боевые ракеты Javelin. Оно надевается на танк, как чехол.

«Маскировка „Накидка“ показала в ходе боевых эпизодов специальной военной операции способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США. Так как „Накидка“ обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», — пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Накидка» защищает в первую очередь от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, ее деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку, пишет RT. Эффективность чехла повышается в комплексной защите с участием дымовых и аэрозольных завес.

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Специальное маскировочное покрытие «Накидка», делающее танки Т-90М «Прорыв-3» практически невидимыми, продемонстрировало способность отклонять американские боевые ракеты Javelin. Оно надевается на танк, как чехол. «Маскировка „Накидка“ показала в ходе боевых эпизодов специальной военной операции способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США. Так как „Накидка“ обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», — пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник. «Накидка» защищает в первую очередь от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, ее деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку, пишет RT. Эффективность чехла повышается в комплексной защите с участием дымовых и аэрозольных завес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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