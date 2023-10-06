РИАН: «Накидка» российских танков способна отклонять ракеты Javelin 07 октября 2023 в 05:52 Размер текста - 17 + Маскировочное покрытие «Накидка» российских танков может отражать ракеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальное маскировочное покрытие «Накидка», делающее танки Т-90М «Прорыв-3» практически невидимыми, продемонстрировало способность отклонять американские боевые ракеты Javelin. Оно надевается на танк, как чехол. «Маскировка „Накидка“ показала в ходе боевых эпизодов специальной военной операции способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США. Так как „Накидка“ обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», — пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник. «Накидка» защищает в первую очередь от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, ее деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку, пишет RT. Эффективность чехла повышается в комплексной защите с участием дымовых и аэрозольных завес. Специальное маскировочное покрытие «Накидка», делающее танки Т-90М «Прорыв-3» практически невидимыми, продемонстрировало способность отклонять американские боевые ракеты Javelin. Оно надевается на танк, как чехол. «Маскировка „Накидка“ показала в ходе боевых эпизодов специальной военной операции способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США. Так как „Накидка“ обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», — пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник. «Накидка» защищает в первую очередь от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, ее деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку, пишет RT. Эффективность чехла повышается в комплексной защите с участием дымовых и аэрозольных завес. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям