РИАН: «Накидка» российских танков способна отклонять ракеты Javelin

Специальное маскировочное покрытие «Накидка», делающее танки Т-90М «Прорыв-3» практически невидимыми, продемонстрировало способность отклонять американские боевые ракеты Javelin. Оно надевается на танк, как чехол.
«Маскировка „Накидка“ показала в ходе боевых эпизодов специальной военной операции способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США. Так как „Накидка“ обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», — пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Накидка» защищает в первую очередь от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, ее деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку, пишет RT. Эффективность чехла повышается в комплексной защите с участием дымовых и аэрозольных завес.
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