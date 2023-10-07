Войну против Израиля поддержала еще одна страна

Иран поддержал атаку Палестины на Израиль
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Иран поддержал атаки Палестины на Израиль Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Советник лидера Ирана Али Хаменеи Рахим Сафави поздравил палестинских боевиков с нападением на Израиль. Об этом написали в издании The Jerusalem Post.

«Мы поздравляем палестинских бойцов», — передает издание слова Рахима Сафави. Он уточнил, что Иран будет поддерживать палестинцев в «освобождении» Палестины от Израиля.

Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора газа выпустило по Израилю десятки ракет, после чего ворвались на территорию государства. В израильском министерстве здравоохранения сообщили о 545 пострадавших в результате военных столкновений.

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Советник лидера Ирана Али Хаменеи Рахим Сафави поздравил палестинских боевиков с нападением на Израиль. Об этом написали в издании The Jerusalem Post. «Мы поздравляем палестинских бойцов», — передает издание слова Рахима Сафави. Он уточнил, что Иран будет поддерживать палестинцев в «освобождении» Палестины от Израиля. Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора газа выпустило по Израилю десятки ракет, после чего ворвались на территорию государства. В израильском министерстве здравоохранения сообщили о 545 пострадавших в результате военных столкновений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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