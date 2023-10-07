Войну против Израиля поддержала еще одна страна

Иран поддержал атаку Палестины на Израиль

07 октября 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Иран поддержал атаки Палестины на Израиль Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Советник лидера Ирана Али Хаменеи Рахим Сафави поздравил палестинских боевиков с нападением на Израиль. Об этом написали в издании The Jerusalem Post. «Мы поздравляем палестинских бойцов», — передает издание слова Рахима Сафави. Он уточнил, что Иран будет поддерживать палестинцев в «освобождении» Палестины от Израиля. Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора газа выпустило по Израилю десятки ракет, после чего ворвались на территорию государства. В израильском министерстве здравоохранения сообщили о 545 пострадавших в результате военных столкновений.

Советник лидера Ирана Али Хаменеи Рахим Сафави поздравил палестинских боевиков с нападением на Израиль. Об этом написали в издании The Jerusalem Post. «Мы поздравляем палестинских бойцов», — передает издание слова Рахима Сафави. Он уточнил, что Иран будет поддерживать палестинцев в «освобождении» Палестины от Израиля. Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора газа выпустило по Израилю десятки ракет, после чего ворвались на территорию государства. В израильском министерстве здравоохранения сообщили о 545 пострадавших в результате военных столкновений.