Войну против Израиля поддержала еще одна страна

Иран поддержал атаки Палестины на Израиль
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Советник лидера Ирана Али Хаменеи Рахим Сафави поздравил палестинских боевиков с нападением на Израиль. Об этом написали в издании The Jerusalem Post.
«Мы поздравляем палестинских бойцов», — передает издание
Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора газа выпустило по Израилю десятки ракет, после чего ворвались на территорию государства. В израильском министерстве здравоохранения сообщили о 545 пострадавших в результате военных столкновений.
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