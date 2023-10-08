Снаряды ХАМАС попали в дом уральского политика Антона Бакова в Тель-Авиве. Фото

09 октября 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Антон Баков — яркий персонаж уральской медиаповестки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнесмен из Екатеринбурга, политик, основатель Монархической партии Антон Баков, который сейчас находится в Тель-Авиве (Израиль), рассказал о прилете снарядов в его дом. Сам политик и его супруга не пострадали. «Ничего себе прилетело в наш дом в Тель-Авиве! К счастью, мы на другом этаже, стекла отличные, а ракеты у ХАМАСа говно!», — написал Баков на своей странице в Facebook (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). 7 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило войну Израилю. До этого боевики ХАМАС провели массированный обстрел. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что это не начало спецоперации. По его словам, Израиль находится в состоянии полномасштабной войны. Стекла в доме политика выдержали прилет снарядов Фото: Антон Баков

Бизнесмен из Екатеринбурга, политик, основатель Монархической партии Антон Баков, который сейчас находится в Тель-Авиве (Израиль), рассказал о прилете снарядов в его дом. Сам политик и его супруга не пострадали. «Ничего себе прилетело в наш дом в Тель-Авиве! К счастью, мы на другом этаже, стекла отличные, а ракеты у ХАМАСа говно!», — написал Баков на своей странице в Facebook (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). 7 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило войну Израилю. До этого боевики ХАМАС провели массированный обстрел. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что это не начало спецоперации. По его словам, Израиль находится в состоянии полномасштабной войны.