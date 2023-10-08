08 октября 2023

Снаряды ХАМАС попали в дом уральского политика Антона Бакова в Тель-Авиве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация второй книги про Богдашку Топорка. Екатеринбург, баков антон
Антон Баков — яркий персонаж уральской медиаповестки Фото:

Бизнесмен из Екатеринбурга, политик, основатель Монархической партии Антон Баков, который сейчас находится в Тель-Авиве (Израиль), рассказал о прилете снарядов в его дом. Сам политик и его супруга не пострадали.

«Ничего себе прилетело в наш дом в Тель-Авиве! К счастью, мы на другом этаже, стекла отличные, а ракеты у ХАМАСа говно!», — написал Баков на своей странице в Facebook (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

7 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило войну Израилю. До этого боевики ХАМАС провели массированный обстрел. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что это не начало спецоперации. По его словам, Израиль находится в состоянии полномасштабной войны.

Стекла в доме политика выдержали прилет снарядов
Стекла в доме политика выдержали прилет снарядов
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Бизнесмен из Екатеринбурга, политик, основатель Монархической партии Антон Баков, который сейчас находится в Тель-Авиве (Израиль), рассказал о прилете снарядов в его дом. Сам политик и его супруга не пострадали. «Ничего себе прилетело в наш дом в Тель-Авиве! К счастью, мы на другом этаже, стекла отличные, а ракеты у ХАМАСа говно!», — написал Баков на своей странице в Facebook (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). 7 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило войну Израилю. До этого боевики ХАМАС провели массированный обстрел. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что это не начало спецоперации. По его словам, Израиль находится в состоянии полномасштабной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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