Бизнесмен из Екатеринбурга, политик, основатель Монархической партии Антон Баков, который сейчас находится в Тель-Авиве (Израиль), рассказал о прилете снарядов в его дом. Сам политик и его супруга не пострадали.
«Ничего себе прилетело в наш дом в Тель-Авиве! К счастью, мы на другом этаже, стекла отличные, а ракеты у ХАМАСа говно!», — написал Баков на своей странице в Facebook (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).
7 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило войну Израилю. До этого боевики ХАМАС провели массированный обстрел. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что это не начало спецоперации. По его словам, Израиль находится в состоянии полномасштабной войны.
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