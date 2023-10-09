Лавров высказался об эвакуации российских граждан из Израиля и Палестины

В стране обеспокоены о судьбе российских граждан в Израиле и Палестине, заявил Сергей Лавров
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Россия готова эвакуировать российских граждан из Израиля и Палестины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в РФ», — сказал Лавров во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». По его словам, в Израиле, где объявлено военное положение, большое количество российских граждан и страна переживает за их судьбу.
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