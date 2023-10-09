Лавров высказался об эвакуации российских граждан из Израиля и Палестины

Лавров: РФ готова эвакуировать российских граждан из Израиля и Палестины
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
В стране обеспокоены о судьбе российских граждан в Израиле и Палестине, заявил Сергей Лавров Фото:
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Россия готова эвакуировать российских граждан из Израиля и Палестины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в РФ», — сказал Лавров во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». По его словам, в Израиле, где объявлено военное положение, большое количество российских граждан и страна переживает за их судьбу.

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Россия готова эвакуировать российских граждан из Израиля и Палестины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в РФ», — сказал Лавров во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». По его словам, в Израиле, где объявлено военное положение, большое количество российских граждан и страна переживает за их судьбу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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