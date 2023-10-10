В России рекордно сократились продажи автомобилей с пробегом

10 октября 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

В РФ сократилось количество объявлений о продаже машин с пробегом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России за последние полтора года рекордно сократились продажи автомобилей с пробегом. В сентябре 2023 года было насчитано менее 955 тысяч объявлений. При этом еще в январе их количество составляло порядка 1 318 000. «В минувшем сентябре специалисты насчитали менее 955 000 объявлений о продаже автомобилей с пробегом, опубликованных на классифайдах дилерскими центрами и частниками», — передает портал Motor. Уточняется, что в январе 2023 года количество таких публикаций составляло около 1 318 000. Тем не менее доля поддержанных авто у дилеров выросла до 21,3%. Также с начала 2023 года средняя стоимость машин на вторичном рынке увеличилась почти на 17%. По мнению экспертов, это связано с появлением большего числа автомобилей, чья цена превышает три миллиона рублей.

В России за последние полтора года рекордно сократились продажи автомобилей с пробегом. В сентябре 2023 года было насчитано менее 955 тысяч объявлений. При этом еще в январе их количество составляло порядка 1 318 000. «В минувшем сентябре специалисты насчитали менее 955 000 объявлений о продаже автомобилей с пробегом, опубликованных на классифайдах дилерскими центрами и частниками», — передает портал Motor. Уточняется, что в январе 2023 года количество таких публикаций составляло около 1 318 000. Тем не менее доля поддержанных авто у дилеров выросла до 21,3%. Также с начала 2023 года средняя стоимость машин на вторичном рынке увеличилась почти на 17%. По мнению экспертов, это связано с появлением большего числа автомобилей, чья цена превышает три миллиона рублей.