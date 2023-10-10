В России рекордно сократились продажи автомобилей с пробегом

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В РФ сократилось количество объявлений о продаже машин с пробегом Фото:

В России за последние полтора года рекордно сократились продажи автомобилей с пробегом. В сентябре 2023 года было насчитано менее 955 тысяч объявлений. При этом еще в январе их количество составляло порядка 1 318 000.

«В минувшем сентябре специалисты насчитали менее 955 000 объявлений о продаже автомобилей с пробегом, опубликованных на классифайдах дилерскими центрами и частниками», — передает портал Motor. Уточняется, что в январе 2023 года количество таких публикаций составляло около 1 318 000.

Тем не менее доля поддержанных авто у дилеров выросла до 21,3%. Также с начала 2023 года средняя стоимость машин на вторичном рынке увеличилась почти на 17%. По мнению экспертов, это связано с появлением большего числа автомобилей, чья цена превышает три миллиона рублей.

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В России за последние полтора года рекордно сократились продажи автомобилей с пробегом. В сентябре 2023 года было насчитано менее 955 тысяч объявлений. При этом еще в январе их количество составляло порядка 1 318 000. «В минувшем сентябре специалисты насчитали менее 955 000 объявлений о продаже автомобилей с пробегом, опубликованных на классифайдах дилерскими центрами и частниками», — передает портал Motor. Уточняется, что в январе 2023 года количество таких публикаций составляло около 1 318 000. Тем не менее доля поддержанных авто у дилеров выросла до 21,3%. Также с начала 2023 года средняя стоимость машин на вторичном рынке увеличилась почти на 17%. По мнению экспертов, это связано с появлением большего числа автомобилей, чья цена превышает три миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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