15 октября 2023

Противники центра ФСИН в Екатеринбурге выдвинули властям новое условие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеходный переход на ул. Толмачева. Екатеринбург, пешеходный переход, дорожный знак, улица толмачева
Горожане хотят добиться появления пешеходного перехода у школы №131 Фото:

Жители Екатеринбурга, выступающие против появления исправцентра (УФИЦ) на Уктусе, записали обращение к чиновникам с просьбой сделать пешеходный переход у школы №131. По их словам, этот переход они просят уже с 2019 года. Видеообращение горожане отправили URA.RU.

«Хотелось бы сказать, что наши чиновники позаботились об осужденных. Мы ранее говорили, что на этом месте мог бы быть какой-нибудь развлекательный центр или помещение для пенсионеров. С 2019-го мы начали просить, чтобы для детей сделали пешеходный переход у школы №131. Дети ходят туда, а там ни одна машина не останавливается», — заявили горожане.

Новый исправцентр появится на Просторной, 1. С середины сентября жители Уктуса бунтуют против появления УФИЦ. Они выходили на протесты и записали обращение президенту России Владимиру Путину. Горожане хотят, чтобы вместо центра появилась поликлиника. Они собрали около четырех тысяч подписей.

В здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН Свердловской области из-за большой территории. В пресс-службе ведомства несколько раз призывали жителей не волноваться: в центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что УФИЦ, несмотря на протесты, будет построен.

Екатеринбуржцы нарисовали карту с маршрутом осужденных и детей. Горожане боятся, что осужденные будут встречаться на улицах со школьниками.

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Жители Екатеринбурга, выступающие против появления исправцентра (УФИЦ) на Уктусе, записали обращение к чиновникам с просьбой сделать пешеходный переход у школы №131. По их словам, этот переход они просят уже с 2019 года. Видеообращение горожане отправили URA.RU. «Хотелось бы сказать, что наши чиновники позаботились об осужденных. Мы ранее говорили, что на этом месте мог бы быть какой-нибудь развлекательный центр или помещение для пенсионеров. С 2019-го мы начали просить, чтобы для детей сделали пешеходный переход у школы №131. Дети ходят туда, а там ни одна машина не останавливается», — заявили горожане. Новый исправцентр появится на Просторной, 1. С середины сентября жители Уктуса бунтуют против появления УФИЦ. Они выходили на протесты и записали обращение президенту России Владимиру Путину. Горожане хотят, чтобы вместо центра появилась поликлиника. Они собрали около четырех тысяч подписей. В здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН Свердловской области из-за большой территории. В пресс-службе ведомства несколько раз призывали жителей не волноваться: в центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что УФИЦ, несмотря на протесты, будет построен. Екатеринбуржцы нарисовали карту с маршрутом осужденных и детей. Горожане боятся, что осужденные будут встречаться на улицах со школьниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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