Противники центра ФСИН в Екатеринбурге выдвинули властям новое условие. Видео

16 октября 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Горожане хотят добиться появления пешеходного перехода у школы №131 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители Екатеринбурга, выступающие против появления исправцентра (УФИЦ) на Уктусе, записали обращение к чиновникам с просьбой сделать пешеходный переход у школы №131. По их словам, этот переход они просят уже с 2019 года. Видеообращение горожане отправили URA.RU. «Хотелось бы сказать, что наши чиновники позаботились об осужденных. Мы ранее говорили, что на этом месте мог бы быть какой-нибудь развлекательный центр или помещение для пенсионеров. С 2019-го мы начали просить, чтобы для детей сделали пешеходный переход у школы №131. Дети ходят туда, а там ни одна машина не останавливается», — заявили горожане. Новый исправцентр появится на Просторной, 1. С середины сентября жители Уктуса бунтуют против появления УФИЦ. Они выходили на протесты и записали обращение президенту России Владимиру Путину. Горожане хотят, чтобы вместо центра появилась поликлиника. Они собрали около четырех тысяч подписей. В здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН Свердловской области из-за большой территории. В пресс-службе ведомства несколько раз призывали жителей не волноваться: в центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что УФИЦ, несмотря на протесты, будет построен. Екатеринбуржцы нарисовали карту с маршрутом осужденных и детей. Горожане боятся, что осужденные будут встречаться на улицах со школьниками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга, выступающие против появления исправцентра (УФИЦ) на Уктусе, записали обращение к чиновникам с просьбой сделать пешеходный переход у школы №131. По их словам, этот переход они просят уже с 2019 года. Видеообращение горожане отправили URA.RU. «Хотелось бы сказать, что наши чиновники позаботились об осужденных. Мы ранее говорили, что на этом месте мог бы быть какой-нибудь развлекательный центр или помещение для пенсионеров. С 2019-го мы начали просить, чтобы для детей сделали пешеходный переход у школы №131. Дети ходят туда, а там ни одна машина не останавливается», — заявили горожане. Новый исправцентр появится на Просторной, 1. С середины сентября жители Уктуса бунтуют против появления УФИЦ. Они выходили на протесты и записали обращение президенту России Владимиру Путину. Горожане хотят, чтобы вместо центра появилась поликлиника. Они собрали около четырех тысяч подписей. В здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН Свердловской области из-за большой территории. В пресс-службе ведомства несколько раз призывали жителей не волноваться: в центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что УФИЦ, несмотря на протесты, будет построен. Екатеринбуржцы нарисовали карту с маршрутом осужденных и детей. Горожане боятся, что осужденные будут встречаться на улицах со школьниками.