17 октября 2023

Как скончалась пассажирка самолета, который экстренно сел в Екатеринбурге

Пассажирка «Аэрофлота» задыхалась, из-за чего самолет сел в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, салон самолета, самолет
Женщине пытались помочь бортпроводники, но все оказалось безрезультатно Фото:

Женщина, которой стало плохо во время полета из Москвы в Барнаул, стала задыхаться. Из-за этого судно экстренно посадили в Екатеринбурге, но женщина уже умерла к тому моменту. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России (Центральное МСУТ СКР).

«18 октября 2023 года в 02 часа 55 минут по Москве воздушное судно, выполняющее рейс „Шереметьево-Барнаул“, совершило экстренную посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбург из-за плохого самочувствия пассажирки 1973 г. р. Женщина во время полета стала задыхаться», — рассказали в пресс-службе.

Пока самолет шел на снижение, бортпроводники пытались реанимировать женщину, но после посадки медики констатировала смерть женщины. «Следователями и криминалистами СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — заявили в Центральном МСУТ СКР.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Барнаул, экстренно сел в Екатеринбурге из-за больной пассажирки. Женщина скончалась до прихода медиков.

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Женщина, которой стало плохо во время полета из Москвы в Барнаул, стала задыхаться. Из-за этого судно экстренно посадили в Екатеринбурге, но женщина уже умерла к тому моменту. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России (Центральное МСУТ СКР). «18 октября 2023 года в 02 часа 55 минут по Москве воздушное судно, выполняющее рейс „Шереметьево-Барнаул“, совершило экстренную посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбург из-за плохого самочувствия пассажирки 1973 г. р. Женщина во время полета стала задыхаться», — рассказали в пресс-службе. Пока самолет шел на снижение, бортпроводники пытались реанимировать женщину, но после посадки медики констатировала смерть женщины. «Следователями и криминалистами СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — заявили в Центральном МСУТ СКР. Ранее стало известно, что самолет авиакомпании «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Барнаул, экстренно сел в Екатеринбурге из-за больной пассажирки. Женщина скончалась до прихода медиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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