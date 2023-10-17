В Челябинске число предложений на вторичном рынке жилья снизилось на 25%

За год число предложений о продаже вторичных квартир снизилось на 25% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 количество продаваемых квартир на вторичном рынке жилья сократилось на 25%. За месяц число предложений о продаже вторичных квартир вновь уменьшилось почти на 11%, сообщают аналитики агентства недвижимости.

«В сентябре 2023 относительно прошлого месяца предложение уменьшилось на 212 квартир или на 10,43%. В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 607 квартир (-25,01%)», — делятся аналитики агентства «Этажи».

В Челябинске в сентябре 2023 года на вторичном рынке жилой недвижимости собственники выставили на продажу 1 тысячу 820 квартир. Наибольшую долю составили двухкомнатные квартиры (37,9%) в количестве 689 квартиры, затем идут однокомнатные квартиры, чей объем предложения составил 686 квартир (37,7%). Количество же трехкомнатных квартир составило 391 квартира (21,5%). Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в Курчатовском — 499 объектов (27,42%), Калининском — 368 объектов (20,22%) и Тракторозаводском — 246 объектов (13,52%) районах.

В городе в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года стоимость вторичной недвижимости выросла на 31%, в августе цены вновь поднялись на 5%. Стоимость вторичных квартир в Челябинске составила 86,2 тысяч рублей за квадратный метр.

Структура предложения квартир на вторичном рынке в Челябинске в разрезе комнатности Скрин: агентство недвижимости «Этажи»