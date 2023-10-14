Глава МВД Германии Фезер: ФРГ найдет законные основания для выдворения ХАМАС

Органы безопасности Германии будут использовать все законные средства для выдворения сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из страны. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
«Мы будем использовать все законные возможности для изгнания сторонников ХАМАС. Все 16 земель и федеральное правительство объединяются здесь», — приводит слова Фезер издание Bild am Sonntag. По ее словам, власти Германии не потерпят антисемитские и антиизраильские подстрекательства, а также насилие.
Министра внутренних дел поддержал сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, заявив о выдворении из страны людей, поддерживающих ХАМАС. «Если кто-то, кто прославляет ХАМАС на улицах Германии, не имеет немецкого гражданства, то он должен быть выслан из Германии», — подчеркнул Клингбайль.
Власти ФРГ рассматривают возможность запрета в стране деятельности палестинского движения ХАМАС. Под запрет также может попасть организация, которая ведет поддержку палестинских заключенных в израильских тюрьмах.
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