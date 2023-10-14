14 октября 2023

Глава МВД Германии Фезер: ФРГ найдет законные основания для выдворения ХАМАС

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Берлин, флаг германии, рейхстаг
Власти Германии хотят выдворять из страны радикалов ХАМАС Фото:
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Органы безопасности Германии будут использовать все законные средства для выдворения сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из страны. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

«Мы будем использовать все законные возможности для изгнания сторонников ХАМАС. Все 16 земель и федеральное правительство объединяются здесь», — приводит слова Фезер издание Bild am Sonntag. По ее словам, власти Германии не потерпят антисемитские и антиизраильские подстрекательства, а также насилие.

Министра внутренних дел поддержал сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, заявив о выдворении из страны людей, поддерживающих ХАМАС. «Если кто-то, кто прославляет ХАМАС на улицах Германии, не имеет немецкого гражданства, то он должен быть выслан из Германии», — подчеркнул Клингбайль.

Власти ФРГ рассматривают возможность запрета в стране деятельности палестинского движения ХАМАС. Под запрет также может попасть организация, которая ведет поддержку палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

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Органы безопасности Германии будут использовать все законные средства для выдворения сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из страны. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. «Мы будем использовать все законные возможности для изгнания сторонников ХАМАС. Все 16 земель и федеральное правительство объединяются здесь», — приводит слова Фезер издание Bild am Sonntag. По ее словам, власти Германии не потерпят антисемитские и антиизраильские подстрекательства, а также насилие. Министра внутренних дел поддержал сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, заявив о выдворении из страны людей, поддерживающих ХАМАС. «Если кто-то, кто прославляет ХАМАС на улицах Германии, не имеет немецкого гражданства, то он должен быть выслан из Германии», — подчеркнул Клингбайль. Власти ФРГ рассматривают возможность запрета в стране деятельности палестинского движения ХАМАС. Под запрет также может попасть организация, которая ведет поддержку палестинских заключенных в израильских тюрьмах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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