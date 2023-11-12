Израиль продал Финляндии систему ПРО «Волшебная палочка» за 317 млн евро

12 ноября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве Фото: U.S. Department of Defense Министерство обороны Израиля подписало соглашение о продаже Финляндии системы ПВО «Волшебная палочка» (перевод с иврита, на английском David’s Sling — «Праща Давида») на сумму 317 миллионов евро (1,3 миллиарда шекелей). Сообщение передает пресс-служба Минобороны Израиля. «Генеральный директор Эяль Замир подписал „историческое соглашение“ в штаб-квартире министерства», — говорится в сообщении. «Праща Давида», производимый компанией Rafael, способен перехватывать ракеты и ракеты на дальности 40-300 километров (25-185 миль). Система функционирует в Израиле с 2017 года. Она включает в себя системы малой дальности «Железный купол» и верхнего уровня «Стрела», которые предназначены для поражения баллистических ракет большой дальности. Создатели обещают, что в будущем система будет способна перехватывать самолеты. В августе Минобороны еврейского государства сообщило, что США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида», разработанной в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. Тогда же в пресс-службе ведомства указали, что модификация «Пращи Давида» для поставки в Хельсинки будет дорабатываться при участии финских специалистов и будет интегрирована в систему управления войсками Финляндии.

Министерство обороны Израиля подписало соглашение о продаже Финляндии системы ПВО «Волшебная палочка» (перевод с иврита, на английском David’s Sling — «Праща Давида») на сумму 317 миллионов евро (1,3 миллиарда шекелей). Сообщение передает пресс-служба Минобороны Израиля. «Генеральный директор Эяль Замир подписал „историческое соглашение“ в штаб-квартире министерства», — говорится в сообщении. «Праща Давида», производимый компанией Rafael, способен перехватывать ракеты и ракеты на дальности 40-300 километров (25-185 миль). Система функционирует в Израиле с 2017 года. Она включает в себя системы малой дальности «Железный купол» и верхнего уровня «Стрела», которые предназначены для поражения баллистических ракет большой дальности. Создатели обещают, что в будущем система будет способна перехватывать самолеты. В августе Минобороны еврейского государства сообщило, что США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида», разработанной в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. Тогда же в пресс-службе ведомства указали, что модификация «Пращи Давида» для поставки в Хельсинки будет дорабатываться при участии финских специалистов и будет интегрирована в систему управления войсками Финляндии.